"Love Island": Wiktor skończył 28 lat! Razem z Magdą ma podwójne powody do świętowania!

Odkąd Magda i Wiktor opuścili Wyspę Miłości jako zwycięzcy czwartej edycji "Love Island", fani show nie przestają przyglądać się ich związkowi. Uczestnicy hitowego show Polsatu razem zamieszkali i zachwycają internautów romantycznymi nagraniami i zdjęciami ze wspólnych chwil. Czy planują już kolejne, poważne kroki? Magda w szczerych słowach powiedziała o przyszłości z Wiktorem. Niektórzy z fanów mogą się zdziwić... "Love Island": Magda komentuje związek z Wiktorem. „To nie ten etap” Czwarte edycji "Love Island" przyniosła Magdzie i Wiktorowi nie tylko sporą rozpoznawalność, ale i prawdziwą miłość - choć wśród widzów show nie brakowało tych, którzy nie do końca wierzyli w szczerość uczuć tej dwójki. Co na to zwycięzcy Wyspy Miłości? Magda i Wiktor w mocnych słowach odpowiedzieli na negatywne komentarze internautów i zdecydowanie postanowili nie zaprzątać sobie nimi głowy i w dalszym ciągu pokazywać, jak spędzają wspólne chwile. Uczestnicy pochwalili się ekskluzywnym mieszkaniem , w którym już wiją urocze gniazdko, a niedawno nawet zadebiutowali na czerwonym dywanie! Co więcej, fani bardzo lubią łapać tę dwójkę za słówka. Po tym, jak Magda zdradziła, jakie imię wybrała dla synka , jej kolejne słowa wzbudziły w niektórych z internautów spore spekulacje. O co chodzi? Otóż, w ostatnich dniach, podczas jednej z relacji na Instagarmie, Magda nazwała Wiktora... "Starym", co w nowomowie jest odpowiednikiem męża! Wygląda na to, że zwyciężczyni czwartej edycji "Love Island" została zasypana wiadomościami, bo już teraz postanowiła się wytłumaczyć. Cieszę się, że większość zrozumiała żartobliwe użycie słowa "stary". Tym, którzy nie do końca załapali:...