Takich emocji, jakich dostarcza nam 3. edycja programu "Love Island", chyba się nie spodziewaliśmy! Projekt Casa Amor to prawdziwe trzęsienie ziemi, które pojawi się na Wyspie Miłości. Jak już wiadomo, panowie na kilka dni zamieszkają w nowym domu, w którym poznają pięć nowych uczestniczek. Wiemy już, kim są nowe dziewczyny. Poznajcie je lepiej.

"Love Island": Kim są nowe uczestniczki? Mamy ich zdjęcia!

Casa Amor - te dwa słowa są chyba dzisiaj na ustach wszystkich fanów "Love Island". Czegoś takiego w polskiej wersji programu jeszcze nie było. Już w najbliższych odcinkach dowiemy się, czy dotychczasowe pary, darzyły się szczerym uczuciem.

Panowie w ramach projektu Casa Amor udadzą się do nowej willi, gdzie spędzą najbliższe dni z nowymi uczestniczkami. Panie pozostaną z kolei w dotychczasowym domu, ale nie martwcie się - do pięknych mieszkanek Wyspy Miłości również dołączą nowi mężczyźni. Po kilku dniach uczestnicy będą musieli zdecydować, czy pozostają w "starych" parach, czy wiążą się z nowymi osobami. Ci, którzy zostaną bez pary, wracają do domu. Dokładne zasady projektu Casa Amor poznacie tutaj.

Produkcja show już teraz odkryła przed nami pierwsze karty związane z Casa Amor. Wiemy, kim są nowe uczestniczki. Poznajcie je!

1. NATALIA KACPRZYK, 21 lat

Studentka zarządzania, hostessa i modelka. Od roku jest singielką. Była w jednym trzyletnim związku. Ambitna, pracowita i lojalna. Zdarzało jej się bawić męskimi uczuciami.

Mat. prasowe

2. ANETA ŁUKASIAK, 28 lat

Pochodzi z Olsztyna, aktualnie mieszka w Hamburgu. Jej najdłuższy związek trwał 2 lata. Umie słuchać, jest szczera i towarzyska. Uważa się za perfekcyjny materiał na żonę. Szuka mężczyzny lojalnego, pomocnego i kreatywnego.

Mat. prasowe

3. LAURA SIEKA, 22 lata

Uwielbia szczerość w ludziach. Uważa, że pójście na basen to najgorszy pomysł na randkę. Najważniejsze jest dla niej życie w zgodzie ze sobą. Ambitna, zabawna i zdeterminowana.

Mat. prasowe

4. SANDRA BUCZNY, 26 lat

Fotomodelka, kosmetolog. Pasjonuje się aranżacją wnętrz. Singielka od 2 miesięcy. Szuka zabawnego, wysokiego i dobrze zbudowanego mężczyzny.

Mat. prasowe

5. MAGDA SADŁO, 26 lat

Mieszka w Londynie. Spontaniczna, pewna siebie blondynka. Uważa, że zawsze można na nią liczyć. Zdarzało jej się odbić faceta.

Mat. prasowe

Jak myślicie - która z dziewczyn zawróci w głowie Islanderom? Wszystkiego dowiemy się już dziś o godzinie 22:10 na antenie telewizji Polsat!