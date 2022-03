"Love Island 5": Nowa seksbomba będzie zagrożeniem dla uczestniczek?! Oto Helena

W 3. edycji "Love Island" emocje sięgają zenitu! Właśnie do show dołączyła nowa uczestniczka, Dominika Wróbel, która jak na razie nie przypadła do gustu widzom show. Ponadto fani programu przeprowadzili małe śledztwo i odnaleźli gorące zdjęcia uczestniczki z pewnym przystojniakiem. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze niedawno na pewno byli w związku. Ich wspólne namiętne fotografie w dalszym ciągu widnieją na ich profilach społecznościowych, a to dało do myślenia fanom "Love Island". Sprawdźcie, o co dokładnie chodzi. Zobacz także: "Love Island": Jak kiedyś wyglądała Angela Dańczak? Mamy jej zdjęcia sprzed lat! W życiu jej nie poznacie "Love Island": Dominika Wróbel ma chłopaka? Dominika Wróbel na "Wyspę miłości" na pewno wniesie wiele uśmiechu i radości. Nowa uczestniczka "Love Island" ma 24 lata i jak sama o sobie mówi, jest szczera, pewna siebie i myśląca pozytywnie. Do programu dołączyła nie tylko dlatego, by namieszać, ale przede wszystkim przeżyć przygodę życia i poznać kogoś wyjątkowego. Jej wymarzony partner to taki, który jest nie tylko wysportowany i przystojny, ale także otwarty na świat i nowe wyzwania oraz niebojący się iść w nieznane. Jak na razie Dominika próbuje nawiązać lepszy kontakt z Marcinem, ale czy coś z tego wyjdzie? Fani programu chyba nie są do końca pewni, że Dominice uda się znaleźć miłość w programie. Wszystko przez to, że niektórzy z nich twierdzą, że tak naprawdę dziewczyna ma już chłopaka, który czeka na nią w Londynie! - Bardzo sztucznie i nienaturalnie zachowująca się - napisał jeden z fanów, który zaraz dostał odpowiedź od kolejnego widza. - bo ma chłopaka w domu, co na nią czeka w Londynie😂 - odpowiedział fan...