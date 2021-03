"Love Island", odcinek 2. Powstały nowe pary! Ola i Piotrek już nieźle namieszali?

Drugi odcinek trzeciej edycji "Love Island" za nami. Oczywiście nie mogliśmy narzekać na brak emocji! Do ekipy "Wyspy miłości" dołączył Piotrek, który totalnie rozpalił dziewczyny! Wszystkie Wyspiarki jednogłośnie stwierdziły, że chłopak jest naprawdę hot. Ale to oczywiście nie wszystko, co wydarzyło się w drugim odcinku, bo... powstały nowe pary. Ola i Piotrek już dostali okazję, aby nieźle namieszać w show!

"Love Island": Co wydarzyło się w 2. odcinku

Drugi odcinek 3. edycji "Love Island" rozpoczął się od naprawdę mocnego wejścia. W gorącym jacuzzi dziewczyny spotkały nowego uczestnika - Piotra Jakimczuka. Wyspiarki nie ukrywały, że chłopak bardzo im się spodobał! Ich reakcja w ogóle nas nie zdziwiła - w końcu Piotrek może pochwalić się naprawdę pięknie wyrzeźbionym i opalonym ciałem, a do tego jest nieziemsko przystojny.

Piotrek oczywiście początkowo był singlem, ale to bardzo szybko się zmieniło. Zarówno on, jak i Ola Nowicka, która dołączyła do ekipy Wyspiarzy pod koniec pierwszego odcinka, już dostali okazję, aby wybrać swojego wymarzonego partnera! Był jednak jeden warunek - nie mogli sparować się między sobą i musieli rozbić dwie pary.

Ola zdecydowała się rozbić związek Walerii i Mateusza i tym samym stworzyła z chłopakiem nową parę. Z kolei decyzję Piotrka poznamy w kolejnym odcinku.

Ola wybrała na swojego partnera Mateusza!

Mat. prasowe

Piotrek dołączył do ekipy "Love Island" i od razu dostał okazję, aby namieszać w parach. Kogo wybierze? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku!