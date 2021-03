Chociaż trzecia edycja "Love Island" dopiero co wystartowała, to jednak widzowie zdecydowanie nie mogą narzekać na brak emocji. Zaledwie wczoraj poznaliśmy pierwszych uczestników, a już dziś, na "Wyspie miłości", pojawił się kolejny gracz. Dziewczyny totalnie oszalały na jego punkcie! Poznajcie dokładnie Piotrka i zobaczcie jego gorące zdjęcia, którymi chwali się na Instagramie. Co za ciało!

Zobacz także: Love Island, 1. odcinek: Internauci bezlitośni dla Daniela: "Co on tam robi"?! Wodorost!"

"Love Island": Piotrek dołączył do ekipy "Wyspy miłości". Kim jest?

Właśnie poznaliśmy kolejnego uczestnika 3. edycji programu "Love Island". Jest nim nieziemsko przystojny Piotrek, który może pochwalić się idealnie wyrzeźbionym ciałem. Chłopak jest również fanem tatuaży. Co jeszcze o nim wiadomo?

Ma 32 lata i na co dzień zajmuje się giełdą i jak sam przyznał, do programu przyjechał wygrać miłość! W życiu przyświecają mu zasady: honor, braterstwo oraz siła. W towarzystwie uchodzi za pewnego siebie mężczyznę, który potrafi zdobyć kobietę, używając swojego elektryzującego spojrzenia.

Jego największą pasją jest oczywiście sport. Piotrek jest wielkim fanem piłki nożnej, a siłownia to dla niego styl życia. Wierzy w magię oraz w to, że w "Love Island" znajdzie kobietę, która skradnie jego serce i sprawi, że poczuje się szczęśliwy.

Jaki jest jego ideał kobiety? Szczupła, zadbana blondynka, która charakteryzuje się szczerością, czułością, poczuciem humoru oraz znajomością dobrych manier. Nic nie odrzuca go tak bardzo, jak właśnie ich brak. Dobrze, by tak jak on lubiła zwierzęta. Piotr jest właścicielem uroczego, puchatego samojeda.

I jak Wam się podoba Piotrek?

Instagram

Uczestnik "Love Island" może pochwalić się naprawdę pięknie wyrzeźbionym ciałem!

Coś czujemy, że ten przystojniak nieźle namiesza na "Wyspie miłości"!

Instagram

Myślicie, że w programie zajdzie daleko?

Instagram