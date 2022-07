"Love Island": Mikołaj pocieszył się już po rozstaniu z Patrycją?! Pokazał zdjęcie z inną!

Karolina Maryam Kahaleghi, Dominik Grot i Mikołaj Cieśla dołączają do grona uczestników " Love Island 2 ". Kim są ci niezwykle atrakcyjni i odważni dwudziestolatkowie? Poznajcie nowych uczestników. Druga edycja miłosnego show rusza już jutro! Czy "Love Island" będzie trampoliną do ich kariery? Zobacz także: Oto nowi uczestnicy "Love Island 2". Kim są Oliwia Knapek, Julia Nowakowska i Rafał Pietrzak? Uczestnicy "Love Island 2" - kim są Karolina, Mikołaj i Dominik? Już jutro rusza druga edycja miłosnego show "Love Island. Wyspa miłości". Poznaliśmy już kilku nowych uczestników. Są nimi Natalia Lieber, Bartłomiej Maroszek , Oliwia Knapek, Julia Nowakowska i Rafał Pietrzak . Do tego grona dołączyli właśnie Karolina Maryam Kahaleghi, Dominik Grot i Mikołaj Cieśla. Co o nich wiemy? Karolina Maryam Kahaleghi w "Love Island 2" Karolina Maryam Kahaleghi ma 21 lat i pochodzi z Hamburga. Jest wesołą i towarzyską singielką. Jej ostatni związek trwał rok. Mówi płynnie aż w pięciu językach! Na co dzień interesuje się sportem i prowadzi zdrowy tryb życia. Jest kobietą bardzo pewną siebie, a do programu zgłosiła się po to, aby znaleźć miłość. Jaki jest więc jej ideał? Chciałaby, żeby jej mężczyzna był osobą, z którą będzie mogła porozmawiać o wszystkim. Powinien być też wysoki, okazywać jej szacunek i być wierny. Musi też być jej najlepszym przyjacielem! - czytamy na stronie Love Island Czy odnajdzie upragnioną miłość? Przekonamy się już w ciągu najbliższych miesięcy! Wyświetl ten post na Instagramie. ...