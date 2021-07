"Love Island": Mikołaj Jędruszczak nawiązuje do związku z Sylwią Madeńską? "Czeka mnie rewolucja"

O rzekomym powrocie Mikołaja Jędruszczaka do Sylwii Madeńskiej, mówi się już od kilku miesięcy. Fani są mocno zdezorientowani, ponieważ co pewien czas zwycięzca "Love Island" pokazuje zdjęcia i relacje, które wskazują na to, że może być z Sylwią, jednak po chwili pojawia się jakaś nowa informacja, która temu wszystkiemu zaprzecza.

Z tego też względu nowy wpis Mikołaja na pewno nie uspokoi ciekawości internautów. Po raz kolejny zwycięzca "Love Island" zasugerował, że coś jest na rzeczy. Zobaczcie, o co chodzi!

"Love Island": Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska znów są razem?

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak to zdecydowanie jedni z najpopularniejszych uczestników programu "Love Island". Choć od ich zwycięstwa w show Polsatu za chwilę minie dwa lata, to jednak obydwoje świetnie wykorzystali swoje pięć minut i w dalszym ciągu dobrze sobie radzą w show biznesie. O tej dwójce od pewnego czasu wciąż jest głośno z jeszcze jednego powodu - chodzi o ich rzekomy powrót do siebie.

Fani tak naprawdę są zdezorientowani i nie wiedzą o co chodzi. Co jakiś czas dostają sygnały ze strony Mikołaja, że być może znów jest z Sylwią, jednak za chwilę pojawia się coś nowego, co temu zaprzecza. Teraz znów w wielbicielach Sylwii i Mikołaja urosły nowe nadzieje. Wszystko przez to, że zwycięzca "Love Island" pokazał zdjęcie z... pieskiem Sylwii i dodał intrygujący wpis.

Przez najbliższe dni czeka mnie wielka rewolucja i spełnienie jednego z moich marzeń😁🦷. Wszystkiego dowiecie się jutro, najpóźniej w środę😌 Śledźcie moje Instastories i bądźcie ze wszystkim na bieżąco🎉

- czytamy we wpisie Mikołaja.

Instagram/mikolaj_jedruszczak_official

Oczywiście fani szybko zaczęli udzielać się w komentarzach pod postem Mikołaja. Niektórzy dopytują o jego relacje z Sylwią, inni zaś są już nawet przekonani, że na pewno zwycięzcy pierwszej edycji "Love Island" wrócili do siebie.

- A jednak będzie u was happy end super, każdy czasami potrzebuję kompletnego resetu😉 i przemyślenia pewnych rzeczy. Trzymam mocno kciuki za was i powodzenia życzę Mikołaj 😊🙂😍 - Aww jakie słodziaki 😍😍. Miki a jesteś z Sylwią? - to oni są w końcu razem czy nie bo już nie nadążam 😂 - czytamy w komentarzach pod postem.

East News

Domyślamy się, że pewnie i tym razem nie otrzymamy jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Mikołaj już nie raz publikował zdjęcia z pieskiem Sylwii i niestety nie odpowiadał jednoznacznie na pytania od dociekliwych fanów, którzy chcieli dowiedzieć się, jakie w końcu relacje łączą tę dwójkę. Nie pozostaje nam zatem nic innego, jak po prostu życzyć zarówno Sylwii, jak i Mikołajowi dużo szczęścia.