"Love Island": Patrycja zmiażdżyła Mikołaja po rozstaniu. Wymownie odpowiedział!

Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska z "Love Island" znów są razem? Wielu fanów jest niemal pewnych, że ta dwójka postanowiła dać sobie drugą szansę! Ponadto jeden z portali internetowych dotarł do zdjęć, na których możemy zobaczyć Sylwię i Mikołaja na lotnisku. Od kilku dni zarówno na Instagramie Mikołaja, jak i Sylwii pojawiają się zdjęcia z Grecji, a fani zdążyli już połączyć pewne fakty, z których jasno wynika, że obydwoje spędzają razem czas. W końcu na InstaStories Mikołaja pojawiła się odpowiedź na pytanie od jednego z fanów, dotycząca jego powrotu do Sylwii. Trzeba przyznać, że cała sytuacja po jego odpowiedzi jest jeszcze bardziej skomplikowana. Sprawdźcie szczegóły! "Love Island": Sylwia i Mikołaj znów są razem?! Już od pewnego czasu krążą plotki, że Sylwia i Mikołaj wrócili do siebie. Sami zainteresowani jednak milczą w tym temacie, ale dowodów pojawia się coraz więcej. Portal Pudelek.pl dotarł do zdjęć, na których widzimy Sylwię i Mikołaja na płycie lotniska, co wskazuje na to, że zwycięzcy "Love Island" najprawdopodobniej wyruszyli razem do Grecji. Właśnie z tego miejsca pojawiają się nowe fotografie na profilach Sylwii i Mikołaja. Co prawda ani Sylwia, ani Mikołaj nie opublikowali wspólnej fotki z wyjazdu, jednak fanom udało się dostrzec, że ich fotografie są wykonywane z tego samego miejsca. - Czyżby Zakynthos wakacje z Sysią? Pogodzeni? - Trzymałam za was kciuki. Widać że jesteście szczęśliwi. Widać to po Sylwii. Dbaj o nią ❤️ Trzymajcie się ciepło :) korzystajcie. Też byliśmy w maju na tej wyspie. Jest naprawdę piękna. :)...