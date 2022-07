Magda i Wiktor, zwycięzcy 4. edycji "Love Island" to bez wątpienia jedna z najbardziej lubianych par, które brały udział w tym programie. Pomimo iż od ich występu w show minęło już sporo czasu, to jednak fani w dalszym ciągu uwielbiają śledzić ich losy za pośrednictwem Instagrama. I właśnie w tym miejscu wylądowało mnóstwo nowych zdjęć tej uroczej pary, które wywołały ogromne emocje wśród fanów. Pojawiły się nawet komentarze o zaręczynach! O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

"Love Island": Magda i Wiktor zaręczyli się?

Podczas gdy media właśnie obiegła wiadomość o rozstaniu Patrycji i Mikołaja z 5. edycji "Love Island", miłość zwycięzców 4. odsłony show trwa w najlepsze. Magda i Wiktor regularnie chwalą się wspólnymi zdjęciami, na których możemy oglądać, jak są ze sobą szczęśliwi. Ostatnio para wybrała się w romantyczną podróż do Grecji, którą skrupulatnie relacjonowała na swoim Instagramie. Teraz, gdy wycieczka dobiegła końca, na profilu Magdy pojawiło się mnóstwo pięknych zdjęć z Wiktorem, które opatrzyła podpisem:

Po powrocie pociesza mnie fakt, że jeszcze mnóstwo takich wyjazdów przed nami❤️

Instagram/magdalenadelichote

Jedno ze zdjęć szczególnie zwróciło uwagę fanów. Wszystko przez to, że Wiktor klęczy przed Magdą, a cała sytuacja od razu kojarzy się z zaręczynami! Nie zgadza się jednak atrybut, który Wiktor trzyma w dłoni, bo cała sytuacja jest oczywiście jedynie zabawną scenką. Mimo to nie zabrakło fanów, którzy dali się nabrać przez Magdę i Wiktora - niektórzy nawet złożyli gratulacje!

- Już myślałam, że były zaręczyny 😉😃 Czekam na pierwszą parę z LI która 👰🤵 i obstawiam, że będziecie to WY❤️ Miło się na Was patrzy i widać to szczere spojrzenie pomiędzy Wami, pełne miłości ..❤️ trzymam kciuki🙂 - Gratulacje, zaręczyny były 👏 - czytamy w komentarzach.

Instagram/magdalenadelichote

Fani "Love Island" z niecierpliwością czekają na radosne wieści od Magdy i Wiktora. Niemalże podczas każdego Q&A pytają, kiedy w końcu usłyszą od nich informację o zaręczynach! Dociekliwość obserwatorów wynika oczywiście z ogromnej sympatii do Magdy i Wiktora, ale wygląda na to, że para na razie nie spieszy się w kwestii zaręczyn. My oczywiście życzymy zwycięzcom 4. edycji "Love Island" wszystkiego co najlepsze i trzymamy kciuki za ich dalsze życiowe plany!