"Love Island": Waleria przeszła ogromną metamorfozę. Najpierw zmiana włosów, a teraz? 

Waleria zdecydowanie zalicza się do tych uczestniczek "Love Island", o której fani programu długo nie zapomną. Piękna dziewczyna podbiła serca widzów, a kiedy na Wyspie Miłości pojawił się Piotrek, wszyscy im kibicowali. Choć ostatecznie parze nie udało się wygrać finału trzeciej edycji kontrowersyjnego show, wygląda na to, że nie wpłynęło to na ich relację. Jak się okazuje, ulubieńcy widzów już myślą o wspólnym gniazdku, a Waleria właśnie pochwaliła się w swoich mediach społecznościowych zdjęciem, które dosłownie i w przenośni powaliło jej obserwatorów na kolana. W takim wydaniu jeszcze nie mieliśmy okazji jej oglądać, i jak widać, po powrocie do Polski dziewczyna przeszła naprawdę sporą metamorfozę. Teraz fani porównują ją do... Beyonce! Czy Piotrek powinien zacząć się martwić?

Metamorfoza Walerii z "Love Island 3"

Po powrocie ze słonecznej Hiszpanii, niektóre z mieszkanek Wyspy Miłości postanowiły nieco odświeżyć swój wizerunek. Na metamorfozę postawiła Ania, która ku zaskoczeniu fanów "Love Island 3" postanowiła zrezygnować ze swojego naturalnego koloru włosów i je przefarbować oraz Waleria, która nagle stała się blondynką. Choć niektórzy z internautów zarzucali jej, że zrobiła to pod wpływem Piotrka i jego upodobania do blondynek, dziewczyna stanowczo temu zaprzeczała i jak szybko się okazało, jej partner w tej kwestii nie miał nic do powiedzenia. Teraz jednak Waleria po raz kolejny postanowiła pokazać się w zupełnie innej odsłonie, i to do tego stopnia, że niektórzy fani jej nie poznali!

- Piękna 😍🔥 - Cudowna ❤️ nie poznałem Waleria 🔥🥰 - Ideał chodzący❤️ - Jesteś coraz piękniejsza. - Jak nie ty Waleria serio 😍 😍 😍 😍 - Mega ślicznie Piotrek musi teraz mieć oko na swoją Jagódkę bo kwitniesz kobietko 👏 - Beyonce 🙌

Jak widać Waleria wręcz nie mogła opędzić się od komplementów ze strony fanów, którzy stwierdzili, że dziewczyna zdecydowanie rozkwita, a Piotrek powinien jej pilnować. W komentarzach nie zabrakło również porównań do międzynarodowych gwiazd, jak Beyonce, czy siostry Kardashian, a wszystko to za sprawą... zmysłowego makijażu i nowej fryzury! Waleria pokazała się w podkreślonych, kocich oczach i falowanych, blond włosach, stylizowanych na modny look prosto z łóżka. Za całością stoi znana makijażystka - Ewa Morozowska, która zdecydowanie wie, jak podkreślić urodę. Jak podoba wam się Waleria w takim "wyjściowym" wydaniu?

To zdjęcie Walerii z "Love Island 3" wprawiło jej fanów w prawdziwy zachwyt! Uczestniczka postanowiła pokazać się w wydaniu, w jakim widzowie kontrowersyjnego programu jeszcze jej nie widzieli.

Internauci od razu zaczęli zasypywać ją komplementami, a niektórzy stwierdzili nawet, że wygląda jak Beyonce! Widzicie podobieństwo?

Ostatnio finalistka trzeciej edycji "Love Island" postanowiła nieco zaszaleć i zmieniła kolor włosów. W blondzie zdecydowanie jej do twarzy.