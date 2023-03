"Love Island 7": Łukasz pokazał swoją miłość. Fani: "Słodziaki"

Kamil z "Love Island" zaskoczył fanów nową relacją na InstaStories. Wygląda na to, że długo nie cierpiał po rozstaniu z Sarą, bo zaledwie po miesiącu od zakończenia relacji z partnerką, którą poznał na "Wyspie miłości", pochwalił się nowym związkiem. Jego serce skradła piękna szatynka. Tylko spójrzcie jacy są szczęśliwi! "Love Island 6": Kamil ma nową partnerkę! Fani: "Super, że jesteś znowu zakochany" Szósta edycja "Love Island" niestety nie przyniosła zbyt wielu związków. Jak wiadomo, Sara i Kamil rozstali się zaledwie po tygodniu od finału "Love Island" , a ostatnio fani dowiedzieli się, że również relacja Wero i Kuby nie przetrwała. Jak się jednak okazało, Kamil już ma nową partnerkę i postanowił już jej nie ukrywać. Nagrał relację na InstaStories, na której widzimy, jak czule całuje piękną szatynkę! Zobacz także: "Love Island 6": Wero po rozstaniu z Kubą zwróciła się do fanów: "To jest mega ciężki okres" To jednak nie koniec! Kamil z "Love Island" pokazał również nagranie z randki z ukochaną. Nie zabrakło wizyty w restauracji, a także romantycznego tańca. Fani nie mają wątpliwości - Kamil naprawdę się zakochał i widać, że jest bardzo szczęśliwy! - Super, że jesteś znowu zakochany 🙌🔥👏 - No to widać po nim i pasuje do niego - komentują internauci nowy związek Kamila. Zobacz także: "Love Island": Josie i Mateusz razem na premierze filmu! Co z Caroline? Kamil nie zdradził jednak dokładnie, kim jest jego nowa partnerka. Patrząc jednak na jego nowe, czułe relacje, które publikuje na Instagramie, nie ulega wątpliwości, że dziewczyna skradła jego serce. Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego! Może już niedługo Kamil z "Love Island"...