"Love Island": Magda odkryła tajemnicę Igora i totalnie go zawstydziła! "Ty się ze mnie śmiejesz!"

Kto by pomyślał, że Igor z "Love Island" jest taki wstydliwy! Magda właśnie odkryła jedną z jego tajemnic i podzieliła się tym z fanami na Instastory. Jej odkrycie nieco speszyło Igora, co można było zobaczyć na krótkim nagraniu:

Jaki zawstydzony - napisała zauroczona reakcją ukochanego Magda

Co tak zestresowało Igora? Zobaczcie, o co chodzi!

Zobacz także: "Love Island": Magda zdradziła bardzo pikantne szczegóły z życia erotycznego z Igorem! Tego się nie spodziewaliśmy!

"Love Island": Magda zawstydziła Igora jego tajemnicą!

Miłość Magdy i Igora jest godna pozazdroszczenia! Zgłaszając się do "Love Island" nawet nie przypuszczali, że mogą poznać kogoś z kim będą aż tak szczęśliwi! Zakochani zdecydowali, że nie ma na co czekać i nie długo po powrocie z Hiszpanii postanowili razem zamieszkać w luksusowym apartamencie w Warszawie. To świeży związek ale zdecydowanie gorący! Okazuje się jednak, że Magda potrafi z łatwością zawstydzić swojego ukochanego! Właśnie odkryła jego tajemnicę, koniecznie musicie zobaczyć jego reakcję!

Okazuje się, że Igor jest aktorem, a zupełnie się tym przed Magdą nie pochwalił! Uczestniczka drugiej edycji "Love Island" pokazała jego dokumenty w sieci i zapytała, dlaczego jej wcześniej nic nie powiedział:

- Nie wiem czy wiecie ale Igor jest certyfikowanym aktorem. Nie chwalił mi się jeszcze! Dlaczego mi się nie pochwaliłeś?

- Zostaw mnie, się śmiejesz ze mnie! Byłem bardzo dobrym aktorem

- Chciałabym, żebyś mi coś pokazał, ja na aktorstwo też chodziłam i co?

Kręci cię to, że jestem aktorem? Wstydzę się - droczyli się ze sobą

Kto wie, może jeszcze zobaczymy gdzieś Igora na wielkim ekranie!

Zobacz także: "Love Island": Magda i Igor pochwalili się gorącym wideo! Oprócz namiętnych pocałunków możemy też podziwiać ich luksusowe mieszkanie!

Igor nie pochwalił się Magdzie, że jest aktorem. Małe odkrycie Magdy zawstydziło finalistę "Love Island".

Instagram

Igor i Magda to finaliści drugiej edycji "Love Island". Igor zakochał się od pierwszego wejrzenia! Dziś para mieszka już razem w Warszawie i chętnie publikują ciekawostki ze swojego wspólnego życia.