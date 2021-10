"Love Island": Fani są pewni, że Magda i Wiktor udają miłość. Mocne słowa uczestników

Paulina z "Love Island" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów, którzy chcieli dowiedzieć się o jej relację z Andrzejem. Uczestnicy randkowego programu Polsatu wrócili już do Polski, więc fani zastanawiają się, jak dziś wygląda związek Pauliny i Andrzeja. Czy para zamieszka razem? Jest szczera odpowiedź pięknej blondynki! Paulina i Andrzej z "Love Island" zamieszkają razem? Paulina i Andrzej wzięli udział w ostatniej, czwartej edyci "Love Island". Andrzej dość szybko zauroczył się piękną blondynką i robił wszystko, by zdobyć jej serce. Niestety, chociaż Paulina i Andrzej stworzyli parę, to szybko okazało się, że uczestniczka randkowego show nie do końca jest pewna swoich uczuć. Kiedy panowie wyjechali do Casa Amor Paulina w rozmowie z koleżankami przyznała, że nie chce być dłużej ze swoim partnerem, a po jakimś czasie wysłała mu list, w którym zakończyła ich związek. Andrzej był zrozpaczony wiadomością od Pauliny i nie chciał spróbować swojego szczęścia u boku innej kobiety. Do willi wrócił sam, a tam zobaczył Paulinę z Mateuszem- nowym uczestnikiem, który pojawił się w programie, kiedy Andrzej był w Casa Amor. Jak już wiemy, Paulina szybko pożałowała swojej decyzji i ostatecznie zerwała z Mateuszem i dała kolejną szansę Andrzejowi. Zobacz także: "Love Island 4": Pamiętasz kto to powiedział? QUIZ dla wiernych widzów programu Od tamtej chwili Paulina bardzo zbliżyła się do Andrzeja. Para dotarła aż do wielkiego finału, w którym zajęli wysokie, trzecie miejsce. Dziś uczestnicy wrócili już do Polski, a fani próbują dowiedzieć się, czy para ma już wspólne plany na przyszłość. Czy zamieszkają razem? Paulina odpowiedziała podczas relacji na InstaStories! Jak...