"Love Island": Kolejny uczestnik pożegnał się z programem! Fani w szoku

Kolejny odcinek "Love Island" już za nami! W randkowym show Polsatu znów nie zabrakło zaskakujących zwrotów akcji i naprawdę wielkich emocji. W programie nowy uczestnik, Kuba, musiał rozbić jedną z par. W poprzednim odcinku aż dwie osoby pożegnały się z programem, a teraz z "Love Island" odpadł kolejny uczestnik!

Michał odpadł z "Love Island"

Piąta edycja "Love Island" rozkręciła się na dobre. W najnowszym sezonie programu co chwilę pojawiają się nowi uczestnicy, którzy mocno mieszają w rajskiej willi. Ostatnio z "Love Island" odpadli Kamila i Radek, a po chwili do uczestników dołączył przystojny Kuba Galica. Teraz okazało się, że to nie koniec wielkich emocji! W najnowszym odcinku Wyspy Miłości Kuba musiał zdecydować, z którą uczestniczką chce się związać. Przystojniak wybrał Julię, a to oznacza, że z programem musiał pożegnać się Michał!

- Szkoda mi Michała, ale cóż, było widać, że miłości by Sobie nie znalazł. -Julia skacze z kwiatka na kwiatek. Szkoda Michała. -Szkoda Michała robił atmosferę. Stypa będzie - komentują fani.

To jeszcze nie wszystko! Niestety, w najnowszej odsłonie "Love Island" okazało się, że kryzys w parze Ani i Włodka wciąż trwa. W najnowszym odcinku Włodek próbował rozmawiać ze swoją partnerką i znów przeprosił ją za swoje zachowanie. Ania jednak nie była przekonana, czy wciąż chce być z Włodkiem i chociaż nie powiedziała mu, że to koniec ich relacji, to zapowiedziała, że wciąż się nad tym zastanawia. Co ciekawe, Włodek przeprowadził również szczerą rozmowę z Sidikim, który przyznał, że jest zainteresowany Anią... Sama Ania w rozmowie z koleżankami zdradziła, że zastanawia się, czy nie wolałaby być w parze właśnie z Sidikim!

