Kamila odpadła z "Love Island 5" w wyniku ostatniego przeparowania, co bardzo zasmuciło widzów. Fani lubili oglądać poszukiwania miłości charakternej uczestniczki, jednak ona nie znalazła w programie tego jedynego. Skoro więc Kamila jest już w Polsce, zdecydowała się opowiedzieć fanom o swoich przemyśleniach dotyczących programu. Uczestniczka zdradziła, co sądzi o związku Konrada i Oliwii, relacji, która do tej pory jest najsilniejsza na Wyspie Miłości...

"Love Island 5": Kamila ocenia związek Oliwii i Konrada. Ma wątpliwości co do tej relacji?

Oliwia i Konrad są ze sobą w parze od samego początku. Oboje przypadli sobie do gustu i codziennie nie szczędzili sobie czułości przed kamerami. Fani jednak nabrali podejrzeń co do tej relacji i nie uważają, że jest ona szczera. Oprócz pocałunków para niewiele ze sobą rozmawia, a ich pierwsza noc w kryjówce została niemal w całości zatajona przez produkcję... Póki co jednak to Oliwia i Konrad stanowią parę nie do rozbicia. Konrad mocno dba, by żaden nowy pan nie kręcił się przy Oliwii. Zresztą jego rozmowy z chłopakami zostały nawet nazwane przez widzów "toksycznymi". Ta niejednoznaczna, ale jednak dość krytyczna ocena pary przez internautów to jedynie przypuszczenia, a jak było naprawdę?

Widzowie postanowili zapytać Kamilę, która przecież na Wyspie Miłości była jakiś czas i widziała, jak układa się tej relacji od samego początku. Podczas "live" na Instagramie, uczestniczka dołożyła fanom jeszcze więcej wątpliwości...

- Czy wierzysz w prawdziwość relacji Oliwii i Konrada? - spytali Kamilę fani. - No na wyspie jest tam miłość… Ale czy będzie później? - zastanawiała się Kamila.

Kamila była wielokrotnie jeszcze pytana o tę parę. Uczestniczka ani razu nie wspomniała o tym, że zachowanie Oliwii czy Konrada nie jest szczere, raczej zastanawiała się, czy ta para przetrwa w programie, ale także po nim:

- Oliwia i Konrad, pierwsza taka para, a może jedyna? Ciekawa jestem sama - mówiła swoim fanom.

Kamila poruszyła na swoim Instagramie wiele kwestii dotyczących kłopotliwych chwil w programie. Zdradziła, że pogodziła się już z Michałem i awantura, za którą tak Kamilę skrytykowali widzowie została już omówiona i zażegnana. Kamila wyjaśniła fanom, że wciąż uważa, że miała rację, bo Michał faktycznie szukał "kół ratunkowych", by przetrwać w programie.

- Chodziło tylko o to, żeby nie wybierał mnie w parowaniu, jak to nie jest szczere. Ale spoko, dziś mamy z Żelkiem sztamę, nie ma żadnych żali - zdradziła Kamila.

Myślicie, że Kamila ma rację mając słuszne wątpliwości co do relacji Oliwii i Konrada? Choć Kamila ani razu nie zarzuciła parze "gry" to jednak nie wyglądało na to, by ta para była bardzo mocna...