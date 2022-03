"Love Island 5": Oliwia i Konrad spędzili noc w Kryjówce! Fani ostro komentują ich relację

Uczestnicy "Love Island 5" mają codziennie mało czasu, by znaleźć osobę do pary. Po przybyciu nowego uczestnika dość szybko ma miejsce przeparowanie, które może się zakończyć wyjściem z programu... Julia doskonale o tym wie i dlatego stara się złapać kontakt z każdym z chłopaków, by znaleźć w końcu tego jednego... Jej zachowanie jednak nie podoba się fanom, bo zamiast poszukiwań uczucia widzą w Julii kogoś, kto chce zostać w programie za wszelką cenę. "Love Island 5": Julia interesuje się każdym mężczyzną w programie? "Niezła desperacja" Nie wszyscy w "Love Island" mają ten komfort, że znaleźli już swoje drugie połówki. Oliwia i Konrad oraz Łukasz i Patrycja to jak na razie jedyne pary, które mogą być siebie pewne. Nawet dotąd nienaruszalny związek Włodka i Ani zatrząsł się w posadach... Do programu wciąż jednak dołączają nowi bohaterowie, którzy, przynoszą ze sobą nadzieję na prawdziwe uczucie dla tych, którzy wciąż go na wyspie miłości nie odnaleźli. Kłopot w tym, że Julia każdego z nowych uczestników przyjmuje z otwartymi ramionami, nie kryjąc swojego zachwytu, a nawet komplementując nowych chłopaków: - Julia bajeruje lepiej niż wszyscy faceci na tej wyspie 😂😂 - oceniają uczestniczkę fani. Dotąd Julia była zainteresowana była Michałem, jednak ich relacja nie jest dość oczywista i tak naprawdę nie wiadomo, czy połączy ich coś więcej. Gdy do programu dołączył Sidiki, Julia nie kryła zachwytu, chwaląc jego elokwencję i "pozytywną energię", jaką wniósł do programu. Zobacz także: "Love Island 5": Internauci są wściekli na Włodka i bronią Ani! Dwa słowa wywołały burzę w sieci Gdy kolejnego dnia do "Love Island" dołączył Kuba Galica, Julia także...