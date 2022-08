"Love Island": Josie już tak nie wygląda! Zdecydowała się na ultrakrótką fryzurę! "Nowy look kochani"

"Love Island" to jeden z najgorętszych programów stacji Polsat. Widzowie chętnie śledzą miłosne perypetie bohaterów przed kamerami, a potem ich życie już po wyjściu z willi. Ostatni sezon programu wygrali Caroline Juchniewicz i Mateusz Zacharczuk. Para do dzisiaj jest razem i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Caroline właśnie zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie! Niespodziewanie zmieniła kolor włosów. Niestety, nowa fryzura nie przypadła wszystkim do gustu. "Love Island". Caroline Juchniewicz ma nową fryzurę "Love Island. Wyspa miłości" daje uczestnikom nie tylko możliwość znalezienia drugiej połówki, ale i zdobycia ogromnej popularności. Caroline Juchniewicz obecnie śledzi ponad 200 tysięcy internautów, a Mateusza Zacharczuka prawie 140 tys. Finaliści 3. edycji "Love Island" chętnie pokazują fanom, jak wygląda ich związek, tym bardziej że para dużo podróżuje i ma co pokazywać w social mediach. Natomiast tego się nie spodziewali po Caroline! Zobacz także: "Love Island": Caroline i Mateusz muszą się rozstać: "Trudno będzie bez Ciebie" Caroline Juchniewicz dała się poznać jako blondynka. Jasne włosy miała jeszcze przed wejściem do "Love Island". Internauci często ją pytali w komentarzach, jak robi sobie tak piękne fale. Można zauważyć, że fryzura jest dla niej kluczowym elementem wizerunku i zawsze ma je perfekcyjnie ułożone. Teraz zdecydowała się jednak na poważną metamorfozę! Zobacz także: "Love Island 4" Widzowie już wybrali najlepiej dobraną parę: "Idealnie do siebie pasują" Finalistka "Love Island" pochwaliła się nową fryzurą na Instagramie. Zdecydowała się na dość dużą zmianę, bo z blondu przeszła na...