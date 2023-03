"Love Island 7": Łukasz został wyrzucony z programu, a teraz zaskoczył szczęśliwą nowiną

Łukasz z "Love Island" tuż po tym, jak został wskazany do opuszczenia Wyspy Miłości, zorganizował na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. Takiego wyznania jednak nikt się nie spodziewał! Okazuje się, że uczestnik show ma prawdziwe powody do radości. A my do gratulacji! Co się wydarzyło?

"Love Island 7": Łukasz dzieli się dobrymi informacjami

W ostatnim czasie życie na Wyspie Miłości nabrało tempa. Byliśmy świadkami pierwszych łez, karczemnych awantur, rodzących się uczuć i wielkich emocji. W ostatnim czasie to odcinek "Love Island 7" z udziałem Dody wzbudził największe emocje. Tuż po nim bohaterami odcinka stał się Adam i Agata, którzy pozwolili sobie na namiętny pocałunek, którym zszokowali widzów.

Jednak poza licznymi dramatami, które mają miejsce w hiszpańskiej willi, uczestnicy co chwile muszą się liczyć z niespodziewanymi zwrotami akcji. W minionych odcinkach takich doświadczył Łukasz i Wiktoria, którzy zostali wyrzuceni z "Love Island 7" z rąk Kamila i Oli. Widowie do tej pory nie mogą pogodzić się z brakiem ich obecności. Okazuje się jedna, że nie powinni mieć powodów do zmartwień, ponieważ życie przystojnego uczestnika nabrało tempa właśnie po programie!

Instagram @lukasz__urbaniak_

Łukasz z "Love Island" zorganizował na swoim Instagramie sesje pytań i odpowiedzi. W czasie Q&A na jaw wyszło, że ten nie znalazł miłości na naszych oczach, jednak... znalazł ją poza programem!

- Słyszałam, że po programie znalazłeś już swoją miłość? Czy to prawda? - zapytała internautka.

Uczestnik show już nie krył się ze swoim szczęściem.

- Tak - wyznał.

Nadal jednak pozostał tajemniczy. Obiecał natomiast swoim fanom, że już niedługo zdradzi więcej na ten temat.

Instagram @lukasz__urbaniak_

O co chodzi? Okazuje się, że nową miłością Łukasza jest... pies! Zaskoczeni?

W czasie sesji pytań i odpowiedzi fani dopytywali także o wydarzenia z hiszpańskiej willi:

- Dlaczego nie wybrałeś Julii na ostatnim parowaniu? Pasowalibyście do siebie - stwierdził internauta.

I w tym wypadku Łukasz pozostał bardzo tajemniczy:

- Bardzo często zadawane pytanie! Na te pytania nie mogę niestety w 100% odpowiedzieć... I muszę to tak zostawić - skwitował.

Instagram @lukasz__urbaniak_

Jednocześnie w czasie sesji pytań i odpowiedzi zdradził, że nie ma żalu do swojej programowej przyjaciółki, Oli, za to, że pozbawiła go w programie szansy na szukanie miłości. Wyznał także, że z Wiktorią łączą go dobre stosunki po udziale w show.

Instagram/Łukasz Urbaniak