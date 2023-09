Takiego zwrotu akcji w "Love Island" nie spodziewał się chyba nikt. Karolina i Marcin zaskoczyli wszystkich informując o tym, że tuż przed wejściem do programu spędzili razem namiętne chwile. Fani randkowego show Telewizyjnej Czwórki nie ukrywają, że są zszokowani zachowaniem Karoliny i Marcina, którzy na początku ósmej edycji zapewniali, że rozstali się kilka miesięcy temu. W sieci zrobiło się gorąco!

Fani "Love Island" ostro podsumowali Karolinę i Marcina

Relacja Karoliny i Marcina od samego początku wzbudzała ogromne emocje wśród fanów "Love Island". Już w drugim odcinku okazało się bowiem, że uczestnicy randkowego show byli w przeszłości zaręczeni. I chociaż zapewniali, że nie wiedzieli, że spotkają się na wyspie miłości, to fani szybko zaczęli w to wątpić. Była para zapewniała pozostałych uczestników, że chcą stworzyć nowe związki, a ich relacja to już przeszłość- Karolina i Marcin mówili, że rozstali się kilka miesięcy temu. W najnowszym odcinku "Love Island" widzowie usłyszeli jednak, że była para spędziła ze sobą namiętne chwile tuż przed wejściem do programu!

Przespaliśmy się ze sobą- przyznała Karolina.

Karolina i Marcin ze szczegółami opowiedzieli o namiętnych chwilach, które spędzili zaledwie dwa tygodnie przed rozpoczęciem najnowszej edycji "Love Island". To mocno oburzyło fanów show, a w sieci pojawiło się mnóstwo mocnych komentarzy. Internauci uważają, że Karolina i Marcin powinni opuścić program.

- Żenada, to domu oboje…

- Czyli jak to? Zerwali w styczniu i nie mieli ze sobą w ogole kontaktu od tamtej pory czy 2 tygodnie przed programem się przespali?? Ładne klamstwa🙃

- Dlaczego w programie dla singli jest para, która jeszcze 2 tyg.temu uprawiała seks i była zaręczona ? Nonsens

- sorry, ale po takim wyznaniu Karolina i Marcin powinni z programu natychmiast wylecieć 🤮

A Wy, co o tym sądzicie? Zgadzacie się z tak stanowczą reakcją fanów programu?

