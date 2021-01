"Love Island": Dominik tym wpisem potwierdza, że jest z Alicją?! Fani zachwyceni: "Pięknie razem wyglądacie"

Od kilku dni znów głośno jest wokół zwycięzcy drugiej edycji programu "Love Island", Dominika Grota. Fani od pewnego czasu zastanawiają się, czy przypadkiem nie łączy go coś więcej z Alicją Błaszczyk, która także wystąpiła w show telewizji Polsat. Plotek na pewno nie uciszy najnowsze zdjęcie Dominika i Alicji, a do tego ten podpis... Fani są zachwyceni i już im kibicują!

Zobacz także: "Love Island": To Dominik zakończył związek z Julią?! Ola pomogła jej przetrwać: "Była ze mną w najgorsze noce"

"Love Island": Dominik i Alicja są parą?

Dominik Grot wygrał program "Love Island" razem z Julią Nowakowską. Fani bardzo kibicowali ich związkowi i byli pewni, że właśnie ta dwójka stworzy szczęśliwy związek na długie lata. Niestety, rzeczywistość okazała się być inna i zaledwie po trzech miesiącach od zakończenia programu para poinformowała, że rozstała się. Julia i Dominik wystosowali oświadczenia w swoich mediach społecznościowych, w których poinformowali o tym fakcie fanów. Ta wiadomość mocno zasmuciła ich wielbicieli.

Ale jak widać, chociaż od rozstania tej pary minęło niewiele czasu, to jednak żadna ze stron nie zamierza płakać w poduszkę. Dominik ostatnio wybrał się z przyjaciółmi na off road i wygląda na to, że świetnie się bawił i to w pięknym towarzystwie. Wśród osób, które towarzyszyły mu w przygodzie była Alicja Błaszczyk, która również wzięła udział w drugiej edycji "Love Island".

Już kilka dni temu fani zaczęli spekulować, czy przypadkiem Alicji i Dominika nie łączy coś więcej! Teraz najnowsze zdjęcie na profilu Dominika na pewno nie uciszy tych plotek. Widzimy na nim, jak chłopak przytula Alicję i obydwoje wyglądają na bardzo szczęśliwych. Do tego pod fotografią pojawił się podpis:

#Przeparowanko 😂😂❤️ - napisał tajemniczo Dominik.

Fani już mają nadzieje, że jest to nieśmiałe potwierdzenie ich wcześniejszych przypuszczeń. Pod postem Dominika pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od ich wielbicieli.

- Może to żart, nie ma co dużo wnioskować z social media, ale ładna z Was para!! Alicja jest super inteligentna i olśniewająca - 👌Świetnie, pasujecie do siebie ❤️❤️❤️ Alicja fajna dziewczyna - Fajna 😍para👏 - Pięknie razem wyglądacie - Kochani no powiem wam, że super razem wyglądacie 🔥 - Pięknie pasujecie Kochani ❤️ - piszą fani.

A Wy, co myślicie na ten temat? Czy rzeczywiście coś jest na rzeczy, a najnowszy post Dominika, to potwierdzenie wcześniejszych przypuszczeń fanów?

Relacja Julii i Dominika trwała tylko trzy miesiące. Wygląda na to, że Julia jest dalej sama, ale co do statusu związku Dominika, pojawiają się już pierwsze wątpliwości :)