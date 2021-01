"Love Island": To Dominik zakończył związek z Julią?! Ola pomogła jej przetrwać: "Była ze mną w najgorsze noce"

Wiadomość o rozstaniu Julii Nowakowskiej i Dominika Grota, zwycięzców drugiej edycji "Love Island", wstrząsnęła fanami tej pary. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów, którzy zaczęli snuć domysły na temat powodów zakończenia związku tej dwójki. Niektórzy wskazali, że to koleżanka z programu mogła mieć w tym swój udział. Julia postanowiła odpowiedzieć na te oskarżenia fanów, a przy okazji zdradziła, że nadal kocha Dominika i wygląda na to, że nie jest jej łatwo po rozstaniu. Zobaczcie, co napisała!

"Love Island": Julia nadal kocha Dominika! "Muszę pozwolić mu odejść"

Związek Julii Nowakowskiej i Dominika Grota z "Love Island" niestety nie trwał długo. Druga edycja programu zakończyła się w październiku, a już w styczniu dowiedzieliśmy się, że to koniec romantycznej historii tej pary. W sieci pojawiły się oświadczenia zarówno Julii jak i Dominika, którzy poinformowali o swoim rozstaniu. Oczywiście ta wiadomość mocno zasmuciła fanów, którzy tak mocno wierzyli w ich związek.

Julia i Dominik nie poinformowali o dokładnych powodach rozstania, a jedynie stwierdzili, że doszli do wniosku, iż nie pasują do siebie. Takie wytłumaczenie nie dało spokoju fanom, którzy zaczęli snuć swoje teorie. Jedną z nich był rzekomy "udział" Oli Kotowskiej w związek Julii i Dominika, a to zdaniem internautów mogło mieć wpływ na decyzję Julii o zakończeniu związku z Dominikiem.

- Coś mi tu śmierdzi Olą 🤔 chyba za dużo Oli w tym związku było, a za mało Domingesa 😢

- Dokładnie . Za dużo jej było w ich związku. Jej nie wyszło, to pchała się gdzie indziej 🤷

- Też tak myślę... koleżanki najgorsze są, gdy maja parcie na szło 😂😂 - pisali fani.

Niestety pojawiły się również jeszcze bardziej krzywdzące komentarze w stosunku do Oli, na które Julia postanowiła zareagować nagrywając InstaStory, a także zamieszczając komentarz. Wygląda na to, że Ola okazała się być ogromnym wsparciem dla Julii, która bardzo cierpiała po rozstaniu.

W najtrudniejszych chwilach miałam przy sobie @olciak_ i innych moich najlepszych przyjaciół. Wszyscy byliście dla wsparciem, a w takich chwilach - zdaję sobie sprawę, jakie mam szczęście, że mam tak niesamowitych, dobrych i uczciwych przyjaciół. Oli bardzo dziękuję za to, że przyjechała z Poznania do Warszawy, aby być przy mnie w najgorsze noce. To wspaniałe uczucie, gdy ludzie, którym ufam są przy mnie, tak jak wy wszyscy! ♥️ - napisała Julia w komentarzu pod postem, dotyczącym rozstania z Dominikiem.

Jednak Julia postanowiła odnieść się jeszcze raz do rozstania z Dominikiem. Wszystko wskazuje na to, że był to dla niej duży cios. Dziewczyna przyznała, że nadal kocha swojego byłego partnera i przyznała, że "musiała pozwolić mu odejść".

Ta podróż przez Love Island zmieniła moje życie, ponieważ naprawdę nauczyłam się, że W MIŁOŚCI nie chodzi o motyle i dobre uczucia - ale także o to, jak walczysz o swój związek, jak idziesz na kompromis, jak się komunikujesz i pozwalasz swojemu partnerowi być sobą - a mimo to kochać ich we wszystkich niedoskonałościach. Nadal kocham Dominika - i dlatego muszę pozwolić mu odejść - dodała Julia.

Czyżby ten komentarz Julii miał sugerować, że to Dominik ją porzucił, a ona bardzo cierpi po rozstaniu? Jedno jest pewne - ten wpis na pewno nie uspokoi spekulacji fanów.

