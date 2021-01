"Love Island": Fani łączą Dominika z Alicją, a Julia? Zaskakująca odpowiedź na pytanie o rozstanie!

Wiadomość o rozstaniu Julii Nowakowskiej i Dominika Grota z "Love Island 2" zmroziła fanów. Nikt nie podejrzewał, że to właśnie ta para rozstanie się jako pierwsza i to już po kilku miesiącach od powrotu z Hiszpanii, gdzie kręcony był program. Dominik wydaje się nie rozpaczać po rozstaniu z partnerką, a fani dopatrują się już nowej relacji. To wszystko za sprawą zdjecia, na którym przytula Alicję z tej samej edycji show. Czy Julia będzie zazdrosna o ich relację?! Na swoim Instagramie odpowiedziała na pytania ciekawych fanów, jak radzi sobie po rozstaniu! Czy tęskni za Dominikiem?

"Love Island": Czy Julia żałuje rozstania z Dominikiem?

Julia Nowakowska niedawno zdradziła, że mimo rozstania nadal kocha swojego partnera. Fanom trudno było jednak uwierzyć, że para zdecydowała się zakończyć swój związek już po trzech miesiącach. W sieci zaczęło pojawiać się wiele teorii spiskowych, a przykre słowa padały też w stronę Oli Kotowskiej z tej samej edycji. Julia zapewniła jednak fanów, że Ola była dla niej ogromnym wsparciem w pierwszych dniach po rozstaniu:

Oli bardzo dziękuję za to, że przyjechała z Poznania do Warszawy, aby być przy mnie w najgorsze noce. To wspaniałe uczucie, gdy ludzie, którym ufam są przy mnie, tak jak wy wszyscy! ♥️ [...] Nadal kocham Dominika - i dlatego muszę pozwolić mu odejść

Dominik i Julia rozstali się w zgodzie. Uczestnik "Love Island" wydaje się być po rozstaniu bardzo szczęśliwy. Jego ostatni wypad na off road wzbudził duże zainteresowanie fanów. Dominik wybrał się tak m. in. z Alicją z tej samej edycji miłosnego show. Jedno z nagrań, na którym ją przytula, wzbudziło podejrzenia fanów, czy pomiędzy tymi dwojgiem nie rodzi się uczucie. Z kolei Julia Nowakowska spędza czas w Zakopanem. Przy okazji postanowiła odpowiedzieć również na kilka pytań od fanów. Jedno z nich brzmiało:

Jesteś szczęśliwa sama?

Julia odpowiedziała twierdząco. Myślicie, że to rozstanie wpłynęło dobrze na ich oboje i niedługo będą gotowi na nowe miłości?

Julia Nowakowska przyznała, że jest szczęśliwa po rozstaniu z Dominikiem.

Para rozstała się 3 miesiące po wygranej w "Love Island".