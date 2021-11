"Love Island": Caroline po rozstaniu pociesza się w Sopocie. Z kim tam pojechała? 

Ania z ostatniej edycji programu "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia z wakacji! Gdzie i z kim wypoczywa na urlopie? Jedna z najpopularniejszych uczestniczek hitu o poszukujących miłości rolnikach opublikowała na Instagramie pierwszą fotkę z letniego wyjazdu. Spójrzcie tylko na zdjęcie Ani z plaży- ależ ona ma figurę! Ania z "Rolnik szuka żony" na wakacjach Ania wzięła udział w szóstej edycji programu "Rolnik szuka żony" i razem z Jakubem stworzyli szczęśliwy związek. Wszyscy fani mieli nadzieję, że wkrótce po zakończeniu show para pochwali się ślubnymi planami jednak jak już wiemy, stało się zupełnie inaczej- Ania i Jakub na początku br. podjęli decyzję o rozstaniu. Była partnerka rolnika w rozmowie z nami zdradziła, że to Jakub chciał zakończyć ich związek. Od tamtej chwili minęło już blisko pół roku, a Ania ostatnio zdradziła nam, że jest już gotowa na nowy nową miłość. Była uczestniczka "Rolnik szuka żony" mówiła nam nawet, jakiego partnera szuka. Zwracam uwagę na poczucie humoru i czy ma dystans do samego siebie. Też zwracam uwagę na to jak traktuje ludzi, jakie ma podejście i czy jest kulturalny. Ale nie chciałabym, żeby był dokładnie taki jak ja chcę, chciałabym, żeby mógł mnie czymś zaskoczyć- mówiła Ania. Teraz Ania pokazała zdjęcia z wakacyjnego wyjazdu. Czy to romantyczy wypad tylko we dwoje z wymarzonym mężczyzną? Wygląda na to, że Ania wypoczywa w towarzystwie syna i swoich przyjaciół! - Pięknie jest, poprostu 🙃😊- napisała Ania. Ania wyjechała wybrała się nad morze. Spójrzcie tylko na jej fotkę z plaży! Zobacz także: Ania z "Rolnik szuka żony" wyznała prawdę o hejcie po programie. Wie, że niektórych dotyka on mocniej. Chodziło o...