"Love Island 6": Sasha nadal jest w związku? Zdradził prawdę

Fani "Love Island" są przyzwyczajeni, że co chwila poznajemy nowych uczestników, jednak wejście do willi Aleksandra „Sashy” Muzheiko wywołało ogromne poruszenie! Internauci nie mieli wątpliwości, że skądś znają Sashę i szybko odkryli, gdzie już go widzieli. Jak się okazało, to nie tylko uczestnik kilku programów telewizyjnych, ale także były chłopak innej uczestniczki "Love Island". Sprawdźcie szczegóły! "Love Island": Sahsa to weteran programów telewizyjnych i były chłopak uczestniczki 1. edycji show! W 6. edycji "Love Island" na brak emocji nie można narzekać - relacje pomiędzy uczestnikami powoli się rozwijają, ale nie brakuje także zgrzytów i kłótni. Ostatnio szerokim echem odbiła się awantura między Kamilem, a Danielem z "Love Island" . Teraz z kolei to nowy uczestnik, Sahsa sprawił, że w sieci zawrzało. Fani bowiem szybko odkryli, że udział w "Love Island" nie jest jego debiutem w telewizji. Zobacz także: "Love Island 6": Natalia jest najpiękniejszą uczestniczką w historii programu? "Śliczna" komentują fani Jak się okazało, Aleksandr Muzheiko wziął udział w 6. edycji programu "Top Model" , ale jego przygoda z programem zakończyła się dość szybko, bo przez niestosowne zachowanie chłopak został wyrzucony z show. Oprócz tego Sasha wystąpił także w 11. sezonie "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy", a z kolei w zeszłym roku zawalczył na FAME MMA. Jak widać, lista telewizyjnych występów Sashy jest dość długa, ale to nie koniec niespodzianek, bo Muzheiko był również w związku z uczestniczką 1. edycji "Love Island". Internauci szybko zweryfikowali, że Sasha był z Oliwią Miśkiewicz! - Top model, Warsaw Shore, związek z Oliwią z pierwszej edycji - widziano go już wszędzie 😂...