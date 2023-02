"Love Island": Ania zaskoczyła wyznaniem! "Będę mamą"

Ania i Włodek z "Love Island" udowadniają, że pesymistyczne przewidywania fanów co do tej relacji się nie sprawdziły. Para chwali się swoją miłością, spędza ze sobą dużo czasu i udowodniła, że jest bardzo szczęśliwa. Teraz postanowili ogłosić wspaniałą wiadomość co do swoich planów na przyszłość. Spodziewalibyście się po nich takiej decyzji? "Love Island 5" Ania i Włodek planują wspólną przyszłość Związek Ani i Włodka na "Love Island" budził niemało wątpliwości. Para miewała liczne kłótnie i nieporozumienia i mimo że Włodek był raczej wpatrzony w swoją ciemnowłosą partnerkę, to Ania miała aż trzykrotne wątpliwości co do swojej relacji. Fani zresztą ostro krytykowali uczestniczkę za jej zachowanie i Ania musiała mierzyć się z niemałym hejtem w internecie. Gdy para głosami widzów opuściła program, nikt nie wierzył, że ta relacja przetrwa. Tymczasem Ania i Włodek przechodzą na kolejne etapy związku i chwalą się, że świetnie im się układa, dlatego postanowili kuć żelazo, póki gorące! Podczas jednego z Q&A na Instagramie widzowie postanowili zadać Ani ważne pytanie: - Macie zamiar zamieszkać razem? - dopytują fani. - Taak - odparła z przekonaniem uczestniczka. Zobacz także: "Love Island 5": Decyzja zapadła. Josie zamieszka u Kuby! Zobaczcie, co zamierzają Ta wiadomość zaskoczyła fanów, którzy uważają, że para zbyt szybko podjęła tę decyzję! Gdzie Ania i Włodek zdecydują się zamieszkać? Ania jest z Kielc, a Włodek mieszka w Nowym Dworze Mazowieckim, 40 km od Warszawy. Okazuje się, że zakochani szykują się na spore zmiany i chcą porzucić swoje dotychczasowe miejscowości na rzecz przeprowadzki do innego miasta! Ania zdradziła, że razem z Włodkiem rozważają dwie lokalizacje: - Gdzie...