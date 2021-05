Fani "Love Island" wściekli na Anię! "Dlaczego udajesz, że jesteś z Czarkiem". W sieci prawdziwa burza!

Ania Burska z 3. edycji "Love Island" zyskała ogromną sympatię widzów i została nawet okrzyknięta jedną z najbardziej sympatycznych i naturalnych uczestniczek tej odsłony show. Do tej pory w sieci pojawiały się same komplementy dla pięknej dziewczyny, ale niestety pod najnowszym zdjęciem Ani rozpętała się prawdziwa burza w komentarzach.

Widzowie obawiają się, że Ania i Czarek udawali swoje uczucie, aby zdobyć głosy i przychylność fanów, a teraz nie przyznają się, że nie są już razem, aby nie stracić wielbicieli. Zobaczcie, co jeszcze piszą na ten temat fani!

Od kilku dni fani "Love Island" intensywnie komentują relację Ani i Cezarego. Pojawiły się nawet obawy, że ich związek się zakończył - para nie pokazuje się razem, nie wspomina o sobie i nie odpowiada na komentarze od zaniepokojonych wielbicieli. Teraz, pod najnowszą fotografią Ani na Instagramie niektórzy poszli nawet o krok dalej.

Część fanów twierdzi, że Ania i Czarek udawali swoje uczucie, dlatego też po udziale w show nie pokazują się razem, bo po prostu nie łączy ich żadna relacja. Widzowie "Love Island" niecierpliwią się i oczekują odpowiedzi od uczestników show Polsatu, ale niestety, obydwie strony w dalszym ciągu milczą.

- Dlaczego udajesz ze jesteś z Czarkiem? Z ludzi debili chcesz zrobić

- Tyle ludzi na nich głosowało, to dzięki nim byli w finale, a oni mają ludzi w d**ie, zero odpowiedzi na pytania, nic

- Też myślę że to pomyłka i nic z tego nie będzie, bo nawet jej do domu nie zaprosił, a poza tym Adonis tylko je Fitmiche i ćwiczy🙈🙈😂

- Dokładnie, ludzie głosowali na nich i temu do finału się dostali, a teraz nawet nie napiszą jakie są ich relacje. Wszyscy razem się pokazują, u nich od 2 tyg cisza.

- Noo dokładnie. Widać na insta nie raz, że ona taka smutna jest, Waleria to taka zawsze wesoła czy CJ z Matim teraz on u niej jest. A Czarek czemu na majówkę nie przyjechał do Ani.

- Oni nie byli i nie będą razem - piszą fani.