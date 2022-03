"Love Island": Ania chce wrócić do Włodka! Fani: "Włodo nie daj się skusić na te gierki"

W 3. edycji "Love Island" emocje sięgają zenitu! Ostatnio na "Wyspie miłości" pojawili się nowi uczestnicy - Jeremiasz i Marcin, którzy nieźle namieszali w show. Panowie rozbili dwie pary - Marcin odbił Danielowi Olę, a Jeremiasz Anię, która była w parze z Maćkiem. Jeremiaszowi bardzo spodobała się uczestniczka, ale jego radość nie trwała zbyt długo. Pomiędzy panami doszło do kłótni, a Internauci obwiniają za to Anię. Dlaczego? Sprawdźcie szczegóły. Zobacz także: "Love Island": Internauci już wydali wyrok na uczestnika! Maciek i Daniel w poważnych tarapatach "Love Island": Maciek i Jeremiasz pokłócili się o Anię. Internauci obwiniają dziewczynę Tuż po tym, jak narodziły się nowe pary, Ania i Maciek w końcu się rozkręcili! Dziewczyna kompletnie zapomniała, że obecnie jej partnerem jest Jeremiasz i szybko pobiegła do Maćka, z którym zaczęła się namiętnie całować! Wszystkiemu oczywiście przyglądał się Jeremiasz, który był mocno rozczarowany zachowaniem swojej obecnej partnerki. Tuż po tym zdarzeniu Jeremiasz odbył rozmowę z Anią, podczas której dziewczyna przyznała, że w końcu pomiędzy nią, a Maćkiem "jest ogień" i dała do zrozumienia, że to właśnie ze swoim poprzednim partnerem, chce budować głębszą relację. Jakby tego było mało, pomiędzy Jeremiaszem i Maćkiem doszło do ostrej wymiany zdań! Nowy uczestnik miał za złe, że Maciek wcześniej dał mu do zrozumienia, że spokojnie może walczyć o Anię. Maciek jednak stwierdził, że wcale nie miał tego na myśli. No właśnie to nie było spoko z Twojej strony uważam, bo mogłeś powiedzieć "ja do Ani coś czuję i będę o nią walczył i tyle" - powiedział Jeremiasz. I mówisz, że to nie było fair w stosunku do Ciebie? Podszedłeś dzisiaj...