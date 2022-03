"Love Island 5": Doda miażdży Oliwię po konkurencji z całowaniem. Riposta w punkt 

Ostatnia gorąca zabawa w programie "Love Island" wywołała lawinę komentarzy w sieci. Widzowie czują się zniesmaczeni zachowaniem dziewczyn. Miało to być namiętne całowanie, a według widzów podejście dziewcząt wymknęło się spod kontroli. Ostrą zabawę skomentowała nawet Doda, która nie ukrywa, że uwielbia oglądać "Love Island". Piosenkarka w mocnych słowach podsumowała pocałunki Oliwii. Uczestniczce się to nie spodoba? Sprawdźcie, co napisała i co uważają pozostali widzowie.

"Love Island 5": Doda komentuje pocałunki Oliwii z uczestnikami

Doda nie ukrywa, że ogląda "Love Island". Piosenkarka przyznała, że jej drugą pasją jest psychologia i uwielbia oglądać program by przyglądać się zachowaniom uczestników. Widziała wszystkie edycje, więc fanów gwiazdy nie dziwi więc fakt, że bacznie śledzi także aktualną. Niedawno Doda skomentowała zachowanie Radka z "Love Island", a teraz przyszedł czas na Oliwię.

Ostatnia gorąca konkurencja z całowaniem wzbudziła lawinę komentarzy wśród widzów "Love Island". Fani programu nie spodziewali się, że uczestniczki podejdą do zadania aż z tak dużą odwagą. Zszokowana była nawet Doda, która zdecydowała się w swoim stylu podsumować zachowanie pierwszej z uczestniczek, która swoim sposobem całowania, prawdopodobnie dodała odwagi koleżankom z programu:

Oliwia wylizała cały covid do czysta - napisała Doda w swoim stylu.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 5": Dlaczego Włodek zrobił sobie tatuaż w miejscu intymnym? "Nie każdy może go zobaczyć"

"Love Island 5": Widzowie krytykują konkurencję z całowaniem: "Odrażająca"

W dodatku uczestniczki czują się nieco zagrożone tuż po tym, jak do "Love Island" dołączyły trzy piękne blondynki. One również brały udział w konkurencji, gdzie panowie mieli za zadanie z zamkniętymi oczami oceniać pocałunki koleżanek z programu. Fani byli zniesmaczeni tym, co zobaczyli na ekranach:

- Odrażająca jest ta konkurencja...

- Zwłaszcza w dobie co.vida... Nie wspominając już o mononukleozie i próchnicy

- Boże tą edycję tak mi się ciężko ogląda... Mam takie wrażenie, że w tej edycji wszystko jest przedstawione tak, że faceci są bogami a kobiety tylko mają ich zadowalać.. Albo mężczyźni oceniali ich figury, teraz oceniają pocałunki.. Halo to nie są lalki tylko do oceny, dziewczyny mają większe jaja niż faceci a wiecznie one robią coś pod chłopców.. Pora chyba odwrócić rolę aby to facet się trochę wysilił dla dziewczyn.. 😳👎|

- W ogóle na wszystko się obrzydliwie patrzyło XD

- Szczerze to obrzydliwa konkurencja, niesmacznie się to oglądało, Roksana dała ognia na początek to reszta lasek już oliwy do tego dodawała, stanowcze bleeeeeh 🤢 - pisali w sieci.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 5": Kamila i Radek są parą po programie? Zdradzili prawdę!

Temu, co aktualnie dzieje się na "Love Island" przygląda się także Iwona, która niedawno musiała pożegnać się z programem, ponieważ decyzją uczestników, to właśnie ona miała najmniejsze szanse na znalezienie miłości. Obserwując, to co aktualnie dzieje się w Hiszpanii, Iwona z "Love Island" cieszy się, że nie ma jej już w programie.