"Love Island 5" Iwona ostro o programie: "Dobrze, że mnie tam nie ma"

Klaudia z "Love Island" opuściła wyspę miłości, nie znajdując tam dla siebie uczucia. Choć chwilę wcześniej wydawała się być bardzo szczęśliwa z Jurkiem, tak naprawdę szybko odpuściła walkę o swoją parę, gdy do programu weszły nowe dziewczyny. Klaudia przez swój pobyt na wyspie miłości dość często zmieniała partnerów, nie bała się kłócić i krytykować innych uczestników, a to nie budziło sympatii widzów. Jak uczestniczka poradziła sobie z hejtem, o którym dowiedziała się, wychodząc z wyspy miłości? Klaudia na swoim profilu na Instagramie opowiedziała o tym, co krytyka potrafi zrobić z człowiekiem. Poruszyła także temat samobójstw. "Love Island" Klaudia do hejterów Klaudia na wyspie miłości nie odnalazła prawdziwego uczucia, a może odnalazła, tylko się go bardzo bała? Uczestniczka nie ukrywała, że była bardzo zauroczona Jurkiem, który zresztą odwzajemniał tę fascynację. Gdy Jurek dość mocno wkręcił się w tę relację, to właśnie Klaudia postanowiła się z niej wycofać. Fani zupełnie nie rozumieli tej decyzji i zarzucali Klaudii niezdecydowanie. Oliwy do ognia dokładała jeszcze jej przyjaźń z Andzią, uczestniczką, która na wyspie miłości nie cieszyła się zbyt dużą sympatią, przez swoje zachowanie w skomplikowanej relacji z Arkiem. W związku z tymi wszystkimi zawirowaniami i mnóstwem złych emocji, w sieci pojawiało się sporo bardzo niemiłych i krytycznych komentarzy w stosunku do Klaudii. Jak uczestniczka poradziła sobie z tą lawiną antypatii? Na Instagramie od razu zdecydowała się opowiedzieć od razu swoim fanom, co o tym wszystkim myśli: To była dla mnie lekcja, wyciągnęłam dużo wniosków. Mega się cieszę, że miałam okazję być w programie. (...) Byłam przygotowana na...