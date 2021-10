"Love Island": Fani nie wierzą w szczerość uczuć Magdy i Wiktora! "Chcą po prostu wygrać"

Magda i Wiktor z "Love Island" do tej pory byli ulubieńcami widzów. Jednak ostatnio to się zmieniło! Fani wyjaśniają, dlaczego nie wierzą w ich uczucie!

Magda i Wiktor to para, która może pochwalić się najdłuższym stażem związku w 4. edycji "Love Island". Ich relacji nie złamała nawet Casa Amor i do tej pory wiele wskazywało na to, że to właśnie oni są największymi faworytami do wygrania show. Jednak ostatnio fani mają sporo wątpliwości, co do szczerości ich uczuć. Ostatnio w sieci pojawiło się sporo komentarzy, w których internauci sugerują, że Magda i Wiktor tylko udają swoją wielką miłość, bo zależy im na wygraniu programu! Dlaczego tak uważają?

"Love Island": Magda i Wiktor udają swoją miłość?

Już w najbliższą niedzielę dowiemy się, która para wygra 4. edycję "Love Island". Trzeba przyznać, że ta odsłona show dostarcza naprawdę ogromnej dawki emocji - w relacjach uczestników sporo się dzieje i wielokrotnie dochodziło do niespodziewanych zmian w parach. Mnóstwo emocji dostarczyli widzom między innymi Paulina i Andrzej, których związek przechodził wiele wzlotów i upadków.

Z kolei najbardziej stabilną relacją na "Wyspie Miłości" wydawała się być ta, którą stworzyli Magda i Wiktor. Fani mocno im kibicowali i wszystko wskazywało na to, że to właśnie oni są pewniakami do wygrania 4. edycji "Love Island". Jednak ostatnio to się zmieniło...

Wiktor ostatnio wyznał w Kręgu Ognia, że pokochał Magdę. Co więcej, ona również otwarcie przyznała, że kocha Wiktora. Fani jednak uważają, że ich wyznanie było sztuczne, a kolejne dni na "Wyspie Miłości" ich zdaniem jeszcze bardziej pokazują, że para tylko udaje zakochanych w sobie, aby dojść do finału. W sieci pojawiło się sporo komentarzy na ten temat.

- Magda i Wiktor może najwyższy czas przestać udawać?? - Nie przemawia do mnie ta para :-/ - Tak średnio w tą bajeczną miłość wierzę, typowa taktyka od początku do końca - Nie ufam Wiktorowi, Madzia jest cudowna... Ale niestety nie widzę tej szczerości w Wiktorze... - Nie wierzę Wiktorowi, wali ściemą na kilometr - Moim zdaniem oni udają... Od początku ich relacji mam takie wrażenie, chcą po prostu wygrać 😁 - piszą fani.

A Wy, co sądzicie na temat tej pary? Myślicie, że rzeczywiście Magda i Wiktor mogą jedynie udawać, że połączyło ich wielki uczucie?

Do finału zostało już naprawdę niewiele czasu i to widzowie zadecydują o tym, kto wygra 4. edycję "Love Island". Patrząc na komentarze w sieci, to na ten moment faworytami fanów "Wyspy Miłości" są... Armando i Aleksandra. Czyżby to właśnie pomiędzy tymi dwiema parami wszystko się rozstrzygnęło?