Love Island: Aleksandra Daniel ma 22 lata. Fani na Instagramie: "Jezu, wygląda jakby miała 42!"

Już dziś wieczorem na antenie Polsatu pierwszy odcinek 3. edycji najgorętszego reality show w historii telewizji „Love Island. Wyspa miłości”. W luksusowej willi, w malowniczej Hiszpanii, na start zamieszka 10 atrakcyjnych singli – 5 kobiet i 5 mężczyzn, którzy chcą przeżyć fantastyczną przygodę i znaleźć miłość. W trwających 6 tygodni randkowych podbojach single już pierwszego dnia połączą się w pary, bazując jedynie na pierwszym wrażeniu. Na przestrzeni ostatnich kilku dni prezentowaliśmy sylwetki nowych Islandersów. Poznaliście cztery piękne singielki - Walerię, Anię, Natashę, Stellę oraz 4 przystojnych, wysportowanych singli - Maćka. Mateusza, Piotra i Dawida.

Zobacz także: Love Island. Natasha van Vliet to nowa uczestniczka! Była finalistką konkursu Miss Polonia Warszawy 2019

Aleksandra Daniel - wiek, Instagram, tatuaż

Stawkę zamykają Aleksandra Daniel i Daniel Kosiorek - to oni już dziś wieczorem rozpoczną miłosne zmagania pod w gorącej Hiszpanii! Ola ma dopiero 22 lata. Niektórzy fani uważają, że wygląda o wiele poważniej niż na swój wiek:

Jezu, wygląda jakby miała 42! Zdjęcie bardzo niekorzystne, bo zapewne tak staro nie wygląda tak naprawdę jak na te 22 lata. Ona 22 lata? Chyba prędzej 32! - piszą fani na Instagramie.

Zobacz także: "Love Island": Karolina Gilon pokazała niedoskonałe ciało. "Przytyłam jakieś 7 kg". Widać?

Aleksandra Daniel twierdzi, że najlepsze rzeczy w życiu dopiero przed nią, jest prawdziwym wulkanem energii. Cechuje ją odwaga i szczerość, ponieważ zawsze mówi to, co myśli. Nie brakuje jej szalonych pomysłów, o czym przekonamy się w trakcie trwania programu. W skali od 1 do 10, przyznaje sobie 7 punktów!

Mat. pras. Love Island

Ola na powyższym zdjęciu wygląda rzeczywiście poważnie. Spójrzcie na jej zdjęcia z Instagrama.

Przypominamy, że premierowy odcinek 3. edycji „Love Island. Wyspa miłości” wyjątkowo pokażemy w niedzielę, 28 lutego, o godzinie 20:00. Emisje kolejnych odcinków show, podobnie jak w poprzedniej edycji, zaplanowane są od poniedziałku do piątku oraz w niedziele po godzinie 22:00 na antenie Polsatu oraz o godzinie 20:00 w serwisie ipla.tv.