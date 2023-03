"Love Island 7": Jagoda i Wojtek razem wrócili do Polski. Już szykują się do ślubu?! "Jesteśmy bardzo rodzinni"

Aleksandra i Adrian z "Love Island" szykują się do ślubu? Zakochani poznali się na planie randkowego show Polsatu i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Tuż po programie Aleksandra i Adrian zamieszkali razem, a ostatnio przeprowadzili się do nowego mieszkania. Chociaż para jest razem dopiero od kilku miesięcy to fani cały czas mają nadzieję, że wkrótce usłyszymy o ich ślubie. Teraz Adrian odpowiedział na pytanie, kiedy chcieliby powiedzieć sobie tak. Sprawdźcie, co zdradził w sieci! Będzie ślub Aleksandry i Adriana z "Love Island"? Aleksandra i Adrian wzięli udział w czwartej edycji "Love Island". I chociaż Ola weszła do programu dopiero pod koniec jego trwania i początkowo stworzyła parę z innym uczestnikiem, to szybko okazało się, że poczuła coś do Adriana. Aleksandra i Adrian sobie szansę i razem dotarli do wielkiego finału czwartej edycji "Love Island" ostatecznie zajmując drugie miejsce. Po powrocie do Polski Aleksandra i Adrian postanowili kontynuować swój związek, a fani cały czas mocno im kibicują. Ostatnio zakochani przeprowadzili się do nowego mieszkania, a internauci zaczęli dopytywać czy kolejnym krokiem będzie ślub. Jak zareagował Adrian? Kiedy ślub?!- pytali fani. - Wiele pytań jest właśnie tego typu! Na taką decyzję mamy jeszcze czas, także póki co w ogóle o tym nie myślimy! Skupiamy się na sobie, na wspólnych planach, a taka decyzja przyjdzie na pewno spontanicznie! Prosto z serca!- odpisał Adrian.. Zobacz także: "Love Island": Caroline i Josie w gorących ujęciach na słonecznych wakacjach! Fani pytali nie tylko o ślub, ale również o... dzieci! Adrian zareagował na pytanie, czy chce mieć dziecko z Aleksandrą. Czy chce już zostać tatą? Dzieci to bardzo dojrzała i odpowiedzialna decyzja więc zostawiamy ją na przyszłość- wyznał szczerze były...