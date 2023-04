"Love Island 7": Agata i Hubert oficjalnie parą. Fanka: "Są jedyną parą, której mogę słuchać"

Hubert z "Love Island" oficjalnie poprosił Agatę o zostanie jego dziewczyną. Fani są pod wrażeniem uczestnika: "Udowadnia co dla niego jest najbardziej wartościowe, a co zbędne".

Hubert i Agata z "Love Island" oficjalnie są w związku. Widzowie są oczarowani sposobem, w który Hubert poruszył z programową partnerką kwestię oficjalnego początku ich związku:

"Love Island 7": Hubert i Agata oficjalnie parą

Do wielkiego finału 7. edycji zostało już tylko pięć odcinków, a uczestnicy powoli decydują się na poważne deklaracje. O swoim uczuciu głośno mówią Adam i Marta, a także Sandra i Mateusz z "Love Island" ogłosili swój związek. Ich śladami poszli także ulubieńcy widzów, czyli Hubert i Agata. To nieśmiały początkowo Hubert zainicjował rozmowę z partnerką:

Czy według Ciebie jest potrzebne takie potwierdzenie, zaznaczenie, że od dzisiaj jesteś moją dziewczyną?

Agata stwierdziła, że nie potrzebuje takiej deklaracji i we wcześniejszych związkach, obyło się bez takowych.

- Nie jest tak, że zasypiając myślisz "a może dzisiaj mnie zapyta?" - dopytał.

- Dobrze, że pytasz o moje potrzeby ale nie.

Mat. prasowe

Hubert jednak kontynuował temat z Agatą i bardzo szybko wyczuł, że jego partnerka tak naprawdę chciałaby usłyszeć z jego strony takie słowa:

- Chciałabyś, żebym Cię zapytał?

- To zapytaj.

- Chcesz zostać moją dziewczyną?

- Ykym. Ale to tak na poważnie?

- No.

Gdy Agata zorientowała się, że Hubert mówił na serio, nie potrafiła ukryć swojej radości:

- Tak, to mogę powiedzieć wszystkim dziewczynom, że jesteśmy parą?

- To jednak tego potrzebowałaś? Mówiłaś, że nie

- Bym się domyślała, a teraz mam czarno na białym

Mat. prasowe

Fani "Love Island" są zauroczeni relacją, która rozwija się pomiędzy Hubertem a Agatą i trzymają za nich kciuki:

- Hubert (bez urazy poprzednich uczestników 😅) jest chyba najbardziej dojrzałym facetem ever. Jego postawa i podejście do życia udowadnia co dla niego jest najbardziej wartościowe, a co zbędne 👏

- Dokładnie :) Hubert się totalnie wyluzował i super się go teraz ogląda :)

- Hubert to jest klasa sama w sobie

- Agata i Hubert są jedyną parą, którą mogę słuchać i oglądać, jeśli nie wygrają to się załamię.

Niektórzy jednak mają wątpliwości, co do tego czy ich relacja przetrwa po "Love Island". Komentujący zauważyli również, że fragment odcinka dotyczący związku pomiędzy Agatą a Hubertem nie pojawił się na oficjalnym profilu "Love Island" i mają nadzieję, że szybko to się zmieni:

- Szkoda, że nie dodali postu z Agatą i Hubertem, że zostali parą 😶

- Dziwne.. Ukrywają to

- No szkoda, może jeszcze wstawią.

Kibicujecie Agacie i Hubertowi w drodze do finału "Love Island"?

Mat. prasowe