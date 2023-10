Za nami wielki finał 7. edycji "Love Island", w którym Beata i Kamil zajęli drugie miejsce. Para nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa, a nawet lekko zaskoczona z tak wysokiego miejsca w finale show, bo przecież ich relacja na "Wyspie Miłości" zaczęło się dość późno. Przypomnijmy, że choć Kamil był w gronie uczestników, którzy dołączyli do programu tak naprawdę w ostatnich dniach, to jednak chłopak zdążył też bliżej poznać Olę. Finalnie jednak to Beata skradła jego serce - czym go urzekła?

"Love Island 7": Czym Beata urzekła Kamila?

Wielkimi zwycięzcami 7. edycji "Love Island" zostali Agata i Hubert - para wygrała program z miażdżącą przewagą głosów od widzów. Tuż za nimi, na drugim miejscu, uplasowali się Beata i Kamil, czyli para z najkrótszym stażem na "Wyspie Miłości". Kamil dołączył do grona uczestników "Love Island" najpóźniej, a w rozmowie z nami zdradził, że od początku miał dwie faworytki - Olę i Beatę.

- Ja wchodząc miałem bardzo krótki czas na poznanie uczestniczek i byłem bardzo taki rozkojarzony. Nie wiedziałem, jak to wszystko rozegrać, bo jak wchodzisz jako facet i masz 10 kobiet i część z nich jest zainteresowana, no to to jest bardzo kłopotliwa sytuacja. Widziałem i ze strony Oli bardzo duże zainteresowanie, jak i ze strony Beaty i tak naprawdę to były moje dwie faworytki - przyznał szczerze Kamil.

Czym zatem urzekła go Beata, że to jednak z nią zdecydował się budować poważniejszą relację?

Ola gdzieś tam tą inicjatywę wyciągnęła na początku, więc na pierwszym parowaniu zdecydowałem się na ten krok w stronę Oli. Poznałem Olę, było bardzo fajnie, ale tutaj Beatka gdzieś wyszła troszeczkę przed szereg i bardziej mnie zainteresowała, przyciągnęło mnie do niej coś większego. No i dzisiaj wiem, że to była dobra decyzja, bo to uczucie się rozpaliło i już po całym programie widzę, że jest bardzo dobrze. Mamy dużo planów wspólnych - ja jestem mega zadowolony - dodał.

Co jeszcze na ten temat powiedział nam Kamil? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

