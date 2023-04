"Love Isand": Sara potwierdziła rozstanie z Mikołajem: "Faktycznie nie jesteśmy już razem"

Takiej wymiany zdań między Sarą a Kamilem z "Love Island" nie spodziewał się chyba nikt. Kilka tygodni temu para poinformowała o rozstaniu, a teraz w sieci pojawiły się zaskakujące wpisy, w których Sara i Kamil wzajemnie się atakują. Były uczestnik randkowego show Polsatu nie ukrywa, że ma żal do byłej partnerki, która jego zdaniem wróciła do byłego chłopaka. Spójrzcie tylko, co Sara i Kamil napisali podczas relacji na InstaStories! Kłótnia Sary i Kamila z "Love Island" na... InstaStories! Sara i Kamil wzięli udział ostatniej, szóstej edycji "Love Island". I chociaż od samego początku pojawiały się między nimi nieporozumienia to ostatecznie przyznali, że chcieliby spróbować stworzyć szczęśliwy związek. Para kontynuowała znajomość już poza programem, jednak ich relacja nie trwała zbyt długo. Niestety, niespełna dwa tygodnie po finale "Love Island" Sara i Kamil ogłosili rozstanie. Dziś wszystko wskazuje na to, że była para nie rozstała się w przyjaźni. W miniony weekend Kamil podczas relacji na InstaStories wyznał, że dowiedział się, że Sara rzekomo wróciła do byłego partnera. - Właśnie doszła do mnie informacja, że Sara wróciła do swojego byłego. To z nim spędziła cudowny weekend niedaleko Wrocławia. Wszystko układa się w całość. Kobieta, która w programie była dla mnie kochana i dobra, po wyjściu z niego stała się dla mnie oschła i bezuczuciowa. Tak to prawda, że we Wrocławiu wyglądaliśmy na szczęśliwych niemniej jednak tak nie było. Ja będąc tam czułem się niechciany i niepotrzebny. Czułem, że próbuje mnie odepchnąć. Widząc to postanowiłem, że nie będziemy tego dłużej kontynuować, od razu się zgodziła- zaczął swój wpis Kamil. Zobaczcie, co jeszcze napisał w sieci! Zobacz także: "Love Island": Fani martwią się o związek Wero i...