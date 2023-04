"Love Island 7": Ola zarzuca Adamowi kłamstwo: "Nie potwierdzę czegoś, co nie miało miejsca"

Aleksandra z "Love Island 4" chętnie pozostaje w kontakcie z fanami. Uczestniczka opowiada internautom co się u niej dzieje i pokazuje swój kwitnący związek z Adrianem. Tym razem jednak Ola zdradziła fanom sytuację, której nikt nie chciałby być świadkiem. Kradzież odbyła się tak szybko, że przerażona uczestniczka nie zdążyła zareagować! "Love Island 4" Aleksandra opowiedziała o napadzie na sklep Aleksandra na co dzień mieszka we Wrocławiu. Uczestniczka funkcjonuje w tym mieście od wielu lat i związek z Adrianem tego nie zmienił. Choć bohater "Love Island 4" mieszkał w Łodzi, nie miał żadnego kłopotu, by dla swojej ukochanej przenieść się do stolicy Dolnego Śląska. Para mieszka razem i pokazuje swoją codzienność w zabawny sposób. Fani uwielbiają Adriana i Olę za ich poczucie humoru i ogromny dystans do siebie. Tym razem jednak Ola zamiast śmiesznych nagrań z ukochanym, postanowiła opowiedzieć, co ją spotkało: - Nie no ja Wam przysięgam ten świat nie przestanie mnie zaskakiwać, pierwszy raz życiu byłam świadkiem kradzieży, pierwszy raz. I tak mnie to wystraszyło, że stanęłam w tym sklepie i nie mogłam do kasy podejść w takim byłam szoku. Tylko patrzyłam na te ekspedientki! Nic dziwnego, każdego zamurowałby widok mężczyzny w kominiarce! Zobacz także: "Love Island 5": Pierwsza taka sytuacja w historii programu! Z show już pożegnała się uczestnika! Ola opowiadała dalej przejęta: - Wbiegł sobie gościu do drogerii i zarąbał w kominiarce dwa flakony perfum. Zrobił to tak szybko, że ja stałam i zamarłam. Jak można kraść? Niech ktoś mi to wytłumaczy, jak można być takim człowiekiem strasznym? - pytała wyraźnie poruszona Ola. Fani zareagowali na historię Oli swoimi opowieściami o podobnych sytuacjach. Jak się okazuje większość...