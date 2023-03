"Love Island 7": Kamil zrezygnował z Julii i wybrał Olę! Fani w szoku: "Ostro"

Kolejny odcinek "Love Island" już za nami. W najnowszej odsłonie hitu Polsatu nie zabrakło naprawdę wielkich emocji i zaskakujących zwrotów akcji. W programie doszło do przeparowania, podczas którego decyzję podejmowali panowie. Wybory niektórych przystojniaków mocno zaskoczyły uczestniczki "Love Island". Kamil zrezygnował z relacji z Julią i zdecydował, że chce być z Ola!

"Love Island": Julia zszokowana decyzją Kamila

W ostatnich odcinkach siódmej edycji "Love Island" między Julią a Kamilem doszło do pierwszego, poważnego nieporozumienia. Julia dała swojemu partnerowi do zrozumienia, że tempo ich relacji jest dla niej zbyt szybkie i chciałaby, żeby mieli możliwość poznawania innych osób. Kamil uszanował wybór Julii, ale ta szybko zmieniła zdanie, kiedy zobaczyła, że jej partnerem jest zainteresowana nowa uczestniczka, Jagoda. Kamil wyznał wówczas, że Jagoda wpadła mu w oko, ale to nie wyznanie partnera sprawiło jej największą przykrość. Julia nie mogła powstrzymać łez kiedy okazało się, że Ola z "Love Island" pocałowała Kamila.

W najnowszym odcinku "Love Island" Ola próbowała tłumaczyć Julii, że nie chciała jej skrzywdzić, a pocałunek z Kamilem nic dla niej nie znaczył. Nikt nie spodziewał się jednak tego, co wydarzy się podczas przeparowania! Przystoniak zrezygnował bowiem z relacji z Julią i wybrał właśnie Olę!

Wybieram tę kobietę bo fajnie nam się rozmawia, wizualnie mi się podoba i chciałbym ją bliżej poznać. Dziewczynę, którą wybieram to Ola- powiedział Kamil.

Julia była zszokowana decyzją Kamila.

Wiecie, że on do mnie podszedł i powiedział, że mnie wybierze, a ja nawet go pocałowałam? Powiedział, że wybierze mnie jakby miał wybierać, ja go przytuliłam i go pocałowałam- mówiła zaskoczona Julia. To świadczy tylko o nim, cieszę się, że to się teraz wydarzyło- dodała.

Wybór Kamila zaskoczył wszystkich. Nawet Ola nie wiedziała, co ma powiedzieć.

Ja nie wierzę...- mówiła Ola.

Takiego obrotu spraw nie spodziewali się również fani "Love Island". Po emisji najnowszego odcinka programu w sieci zawrzało! Decyzja Kamila podzieliła internautów. Jedni uważają, że podjął słuszną decyzję, inni mocno go krytykują.

- Ostro😮😮😮

- Julka taka niezdecydowana była to ma za swoje👏👏👏

- Kamil porażka to co zrobił widać ze nie ma szacunku dla kobiet

- Kamil - rewelka 👏😀😀

- Kamil pokazał jaki jest naprawdę żałosny...- komentują internauci.

A Wy, co sądzicie o wyborze Kamila? Żałujecie, że nie wybrał Julii?

