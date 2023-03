"Love Island 7": Ola całuje Kamila na oczach Julii. "Zrobiłaś to specjalnie, wiedziałaś, że zaboli" 

Julia z "Love Island" jest zazdrosna o Kamila. Chociaż sama zasugerowała mu, że ich relacja rozwija się za szybko i chce poznawać innych, to po dołączeniu do gry nowych uczestniczek szybko zmieniła zdanie. Kamil ma dość zachowania programowej partnerki, a w rozmowie z kolegami nazwał jej zachowanie określeniem "toxic". Randka Kamila i jego nastawienie do nowej okazało się niczym w porównaniu z tym, co zaserwowała jej Ola... Podczas zabawy na basenie namiętnie pocałowała Kamila na oczach wszystkich. Julce puściły nerwy i popłakała się w "Love Island" mówiąc wprost:

Wiesz, że nie chcesz Kamila i zrobiłaś to specjalnie, bo wiedziałaś, że mnie to zaboli.

Ola jednak nie widzi w swoim zachowaniu nic złego.

"Love Island": Julia jest zazdrosna o Kamila

Julia wpadła w oko Kamilowi w "Love Island" niemalże od pierwszego wejrzenia. W pośpiechu nazwał ją nawet "swoją dziewczyną", co dało jej do myślenia. W szczerej rozmowie z partnerem postanowiła nieco się zdystansować i zaznaczyła, że dla niej ta relacja rozwija się zbyt szybko. Kamil zrozumiał, że nieco się zagalopował i nie chciał osaczać dziewczyny, która naprawdę zrobiła na nim wrażenie. Nastawienie Julki jednak zmieniło się, gdy Beata i Jagoda dołączyły do "Love Island".

Kamil już na początku udał się na randkę z Jagodą i zdecydowanie wpadł jej w oko. Gdy pojawiła się konkurencja, Julka poczuła się zazdrosna. Kamil był z nią szczery i przyznał, że dał Jagodzie zielone światło, po tym, jak ona sama [Julka - przyp. red.] zdecydowała się wycofać:

- Ja nie rozumiem, bo ty mówisz, że chcesz ze mną wyjść [z programu jako para - przyp. red.] a potem idziesz gadać z nową.

- A co miałem jej powiedzieć? Nie mogę?

Julia poczuła się urażona, że wcześniej Kamil obiecywał jej finał, a teraz wykazuje zainteresowanie względem innej dziewczyny. Uczestnik nie zgadza się z jej punktem widzenia, przypominając, że to ona dopiero co dała mu do zrozumienia, że chce poznawać innych:

Ewidentnie hipokryzja, ja staram się działać logicznie.

Kamil przypomniał Julii, że sama dogadywała się z Łukaszem, co ona skontrowała:

Ja mam na tyle jaja, że jak coś nie podoba mi się to jestem w stanie przerwać i zapytać czy pogadamy.

Uczestnik zazdrosne i nieuzasadnione jego zdaniem zachowanie Julki określił mianem "toxic". Jednak jak się okazało prawdziwy cios otrzymała nie od niego, a od dziewczyny, której ufała.

Zobacz także: "Love Island 7": Fani oburzeni zachowaniem Alicji. "Wracaj do przedszkola" grzmią w sieci

Uczestnicy wzięli udział w zabawie nad basenem. Dziewczyny mogły "przywalić" uczestnikom tortem lub ich pocałować. Julia zdecydowała się być lojalna wobec Oli i "ukarała" ciastem Adama, przez którego ta wcześniej płakała. Ola przyznała przed kamerami, że jest Julce za to wdzięczna by chwilę później na jej oczach... namiętnie pocałować Kamila. Julia popłakała się, gdy zobaczyła, co właśnie się wydarzyło:

Po tym, jak zorientowałam się, kogo Ola wybrała do pocałunku pękłam.

Mat. prasowe Love Island

Zobacz także: "Love Island 7": Doda miażdży Adama. Gwiazda dosadnie skomentowała zachowanie uczestnika

Ola jednak wyraźnie nie spodziewała się, że jej zachowanie tak mocno dotknie Julię. Zapewniła, że nie zamierza odbijać jej Kamila:

Ten pocałunek nic nie znaczył.

Julka postanowiła od razu wyjaśnić sobie z Olą tę szokującą dla niej akcję.

Zawiodłam się na Oli i jest mi bardzo smutno, bo za każdym razem tak się dzieje, kiedy próbuje zaufać jakieś kobiecie.

Zwróciła się do Oli:

Wbiłaś mi nóż w serce. (...) Jedno to jest pocałunek a drugie to jest rodzaj pocałunku. Wiesz, że nie chcesz Kamila i zrobiłaś to specjalnie, bo wiedziałaś, że mnie to zaboli.

Po czym dodała:

Na okrągło powtarzałam, że nie potrafię zaufać dziewczynom. Ola się pojawiła myślałam, że się dogadujemy i to było wbicie noża mi.

Co sądzicie o całej tej sytuacji?

Mat. prasowe Love Island