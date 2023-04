"Love Island 7": Kamil staje w obronie Adama i zdradza kulisy programu! 

Kamil zabrał głos w sprawie hejtu na Adama i poruszył temat jego relacji z Martą. Uczestnik "Love Island" zdradził za dużo? Sprawdźcie, co wyznał w sieci!

Kamil z "Love Island" podczas relacji na InstaStories zareagował na pytanie o Adama i zabrał głos w sprawie hejtu, jaki spadł na uczestnika randkowego show. Przystojniak, który opuścił willę miłości tuż przed finalem, nie ukrywa, że był zszokowany, że Adam jest tak negatywnie odbierany przez internautów, którzy ostro go krytykują. Kamil opublikował szczery komentarzy, w którym zdradził kulisy "Love Island".

Kamil z "Love Island" zaskoczony hejtem na Adama

Wielki finał siódmej edycji "Love Island" już za nami. W minioną niedzielę fani zobaczyli ostatni odcinek randkowego show. Wiadomo już, że program - z miażdżącą przewagą- wygrali Agata i Hubert i to właśnie oni zgarnęli główną nagrodę. Sandra i Mateusz z "Love Island" zdobyli ostatnie miejsce w finale, a zachowanie uczestniczki w ostatnim odcinku ostro podsumowali internauci. Wydaje się jednak, że to wcale nie Sandra wzbudzała największe emocje w programie- lawina krytycznych komentarzy spadła na Adama. Widzowie mieli dość jego zachowania i nie uwierzyli w szczerość jego uczuć do Marty.

Teraz w obronie swojego kolegi z "Love Island" stanął Kamil! Były uczestnik hitu Polsatu podczas relacji na InstaStories zabrał głos w sprawie hejtu na Adama.

Uważam, że jest to mega niesprawiedliwe, ponieważ ludzie zapominają, że widzą 45 minut z całego dnia. W rzeczywistości to Adam był osobą, na którą każdy mógł liczyć i którą każdy lubi. Jego relacja z Martą jest szczera z obu stron i przed zobaczeniem, co się dzieje w komentarzach byłem pewien, że wygrają- zaczął swój wpis Kamil.

Zobacz także: "Love Island 7": Sandra zaatakowała Huberta, Alicja i Ola stają w jego obronie: "Ty jesteś prawdziwy"

Mat. prasowe

W dalszej części komentarza Kamil zdradził kulisy siódmej edycji "Love Island" i wyznał, że były momenty, w których Adam chciał opuścić program!

Były momenty kiedy Adam chciał opuścić program, bo nie widział nikogo dla siebie i musieliśmy go namawiać, aby został aż w końcu przyszła Marta z którą stworzył szczerą i zajebi**ą relację

Zobacz także: "Love Island": Co ze związkiem Pauli i Mikołaja? Zaskoczyli wyznaniem: "Pora Wam odpowiedzieć"

Instagram @kamil.altemimi

A Wy, co sądzicie o zachowaniu Adama w "Love Island"? Waszym zdaniem jego relacja z Martą jest szczera i przetrwa po programie?

Zobacz także: "Love Island 7": Mateusz tęskni za Alicją i wróci do niej po programie? "Z uczuciami się nie wygra"