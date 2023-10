Po wielkim finale siódmej edycji miłosnego show "Love Island", przyszedł czas na powrót do codzienności. Ulubieńcy widzów zapoznają nowo zdobytych fanów, z tym co robią na co dzień. Nowe zdjęcie Mateusza jednak zaniepokoiło jedną z fanek:

Ale wyszczuplałeś.. ????

Uczestnik zabrał głos.

"Love Island 7": Mateusz o zmianie wyglądu

Bez wątpienia w minionej edycji show Mateusz był jedną z bardziej charakterystycznych postaci. Wszystko ze względu na fakt, że ten miał na swoim koncie liczne relacje. Początkowo związał się z Alicją. Pomimo intensywności uczuć, pomiędzy tą dwójką pojawiły się poważne problemy, związane z zazdrością. Następnie próbował swoich sił u boku Agaty oraz Beaty. Ostatecznie jednak zakochał się od pierwszego wejrzenia w byłej uczestniczce "Top Model". Jednak internauci nie wierzą w szczerość uczuć Mateusza i Sandry z "Love Island 7". Właśnie dlatego bacznie śledzą ich losy. Tym razem jednak na profilu uczestnika to coś innego zwróciło ich uwagę.

Jak się okazuje, po zakończeniu show uczestnik "Love Island" szybko wrócił do swoich standardowych zajęć. Z tego względu już na początku tygodnia wybrał się na trening badmintona - w końcu to jego największa sportowa pasja. Postanowił więc opublikować na swoim Instagramie zdjęcie, prosto z sali treningowej. Na nowej fotografii ubrany jest w sportowy strój i pozuje z delikatnym uśmiechem na twarzy. Pomimo tego zdjęcie zaniepokoiło fanów.

Internauci od razu zauważyli, że Mateusz wygląda inaczej bo... znacząco schudł!

- Ale wyszczuplałeś.. ???? - zauważyła internautaka.

Uczestnik show odpowiedział:

- Spokojnie, już jestem na diecie i za chwilkę nabiorę masy ✌???????? - wyznał.

Na tym jednak niepokój fanów się nie skończył. Internauci zauważyli także, że Mateusz na ostatnich zdjęciach wygląda na przygaszonego:

- Widać Twoje szczęście na twarzy.... - piszą.

Myślicie, że wreszcie mu odpuszczą?

