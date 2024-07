Alicja z siódmej edycji miłosnego programu "Love Island" jest szczęśliwie zakochana. Widzowie jednak nadal żyją wydarzeniami z Wyspy Miłości. Właśnie dlatego pod najnowszym zdjęciem bohaterki show nawiązali do burzliwej relacji Mateusza i Alicji - posypały się liczne komentarze.

Reklama

"Love Island 7": Alicja znowu wywołała kontrowersje

Siódme edycja uwielbianego, miłosnego show zakończyła się ponad dwa miesiące temu. Czas ten okazał się wystarczający na weryfikację wszelkich relacji, jakie powstały na "Wyspie Miłości". Niektórzy zdążyli nawet w tym czasie ułożyć swoje życie na nowo. W tym gronie znalazła się jedna z bardziej kontrowersyjnych bohaterek show. Alicja na jakiś czas zniknęła z mediów społecznościowych. Kiedy jednak na nie powróciła, miała dla swoich fanów świetne informacje. Wówczas okazało się, że Alicja z "Love Island 7" jest szczęśliwie zakochana! Kontrowersje jednak wzbudza nadal.

Zobacz także: "Love Island": Agata szczerze o korzystaniu z medycyny estetycznej: "Przekombinowałam"

Kiedy Alicja z "Love Island 7" pokazała swojego nowego chłopaka pod postem posypały się liczne komentarze. Większość internautów życzyło szczęścia nowej parze. Okazuje się jednak, że niektóre z nich nawiązywały do programowej relacji z... Mateuszem:

- Mateusz płacze jak ogląda

- Mateusz do pięt jej nie dorastał

- Taaa, wyje na maksa haha, ale bezsens

- Hahahaha dobre,oboje siebie warci - czytamy.

Instagram @loveislandwyspamilosci

Zobacz także: Rewolucja w "Love Island 8" i w życiu Karoliny Gilon. Nie mówiła o tym wcześniej: "Będziesz pierwsza"

Zobacz także

Widzowie "Love Island" jak widać, szybko nie zapomną o tym, co działo się pomiędzy Alicją i Mateuszem, ale mała szansa jest na to, by ich drogi ponownie się skrzyżowały. Alicja jest w szczęśliwym związku, a Mateusz chociaż rozstał się z uczestniczką, którą poznał w programie, nie wygląda na załamanego. Programową relację zostawił za sobą i stara cieszyć się życiem. Z kolei fani spekulują, że Mateusz z "Love Island 7" już się pocieszył po rozstaniu z Sandrą, ponieważ ostatnio opublikował zdjęcie z tajemniczą brunetką. Jednak czy to coś oznacza?

mat. prasowe

Reklama

Życzymy więc szczęścia zarówno Mateuszowi, jak i Alicji.

Instagram @alicja.ostrouch