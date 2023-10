Alicja Ostrouch była niewątpliwie jedną z najbardziej barwnych uczestniczek programu "Love Island 7". Jak wiadomo, po jej wyjściu z willi jej programowy partner, Mateusz, dość szybko znalazł "pocieszenie" wśród innych uczestniczek. Jak na te wydarzenia reaguje Alicja? Zobaczcie, co zdradziła przed naszą kamerą.

Choć początkowo na Alicję z "Love Island 7" spadła spora krytyka, to jednak po ostatnich wydarzeniach na "Wyspie miłości", fani patrzą na byłą uczestniczkę show już zdecydowanie łagodniej. Przypomnijmy, że widzowie zarzucali Alicji, że jest zbyt zazdrosna o Mateusza i nie daje mu swobody w relacji. Szybko jednak okazało się, że Mateusz niemalże od razu po wyjściu Alicji z programu, znalazł pocieszenie u innych uczestniczek i z pewnością nic nie wskazuje na to, aby był zrozpaczony odejściem dziewczyny, z którą tworzył relację na "Wyspie miłości".

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Alicją, która zdradziła nam, jak czuje się patrząc na wydarzenia, które obecnie toczą się w "Love Island". Chodzi oczywiście o Mateusza, który po jej odejściu odważnie wkroczył w etap poznawania pozostałych uczestniczek show.

- Straciłam do niego szacunek. Po prostu, co więcej mówić. Mówił, że mu się nie podobają te dziewczyny, a nagle się z nimi całuje. Niesmacznie się na to patrzy - wyznała w rozmowie z naszym reporterem Alicja.