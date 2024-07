Odkąd Alicja, która mieliśmy okazję poznać w siódmej edycji show, odzyskała dostęp do swojego Instagrama, z chęcią relacjonuje swoją codzienność. Tym razem gwiazda "Love Island" pokazała kolejne kadry ze swoim ukochanym, a przy okazji zdradziła, przed czym ma duże obawy. Koniecznie poznajcie szczegóły.

"Love Island 7": Alicja o swoim związku

Siódma edycja uwielbianego show "Love Island" zakończyła się ponad dwa miesiące temu. Czas ten pozwolił na powrót uczestników do Polski oraz powrót do rzeczywistości. Zweryfikował on także wszystkie relacje, jakie powstały na Wyspie Miłości. Uczestnicy jednak nie mieli dla nas dobrych wiadomości. Kolejno, każda para, która deklarowała szczerość swoich uczuć, ogłaszała rozstanie. Obecnie więc związek tworzy jedynie Marta i Kamil oraz Beata i Kamil. Tymczasem jednak okazuje się, że w życiu miłosnym pozytywnie układa się także u jednej z najbardziej kontrowersyjnej bohaterki show, Alicji.

Niedługo po zakończeniu show uczestniczka zniknęła z medialnego życia. Wówczas okazało się, że jej instagramowy profil został zablokowany. Nie na długo jednak. Tuż po powrocie na media społecznościowe, Alicja z "Love Island 7" ogłosiła jest szczęśliwie zakochana. Przez jakiś czas ukrywała swojego tajemniczego partnera. Teraz jednak coraz śmielej go pokazuje. Jak układa się jej w związku?

Po tym jak Alicja z "Love Island 7" pokazała swojego nowego chłopaka na jej profilu pojawia się coraz więcej wspólnych kadrów. Tym razem uczestniczka show pokazała jeden z nich. Okazuje się, że zakochani wspólnie spędzali czas nad polskim morzem, gdzie obecnie mieszka bohaterka programu. Nie wszystko jednak poszło po jej myśli:

- Masakra. Ja się panicznie boję wody. Za to Kevin to pływak, więc On kocha wszystko, co jest związane z wodą - wyznała.

Pomimo przeciwności, jakie ich dzielą, uczestniczka show nie ukrywa, że jest naprawdę szczęśliwa, u boku nowego partnera, Kevina.

