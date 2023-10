Alicja z "Love Island 7" podkreśla, że po zakończeniu programu udaje jej się kontynuować niektóre spośród znajomości zawartych podczas realizacji show. Mimo że z jej słów wynika, że tych relacji jest niemało, dziewczyna przyznała, że nie może być do końca pewna ich wszystkich.

Przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej - przytoczyła maksymę, która jej towarzyszyła podczas telewizyjnej przygody

Co ją skłoniło do tego rodzaju przemyśleń?

"Love Island 7": Alicja ostrożnie o relacjach z dziewczynami: "Może te osoby coś mówiły za moimi plecami"

Alicja z "Love Island 7" zdaniem wielu fanów formatu pokazała się przed kamerami jako osoba kłótliwa i dość zabrocza. Wystarczy wspomnieć konflikt między nią a Olą, który musiała na wizji rozwiązywać sama Doda, zresztą ku niezadowoleniu prowodyrki zamieszania. Alicja tłumaczyła później, że chciała w ten sposób stanąć po stronie Julii, chwilowo uwikłanej w niezręczny miłosny trójkąt.

Widzowie apelowali nawet o usunięcie Alicji i Julii z programu i zachodzili w głowę, dlaczego produkcja nie interweniuje. Gdy Doda pojawiła się w Kręgu Ognia, nie patyczkowała się z dziewczynami. Jej interwencja pomogła - na chwilę. Później, gdy emocje opadły, część widzów zaczęło nawet kibicować Alicji i szczerze współczuli, gdy jej relacja z Matim się rozpadła. Zapytaliśmy Alicję z "Love Island 7", które z dziewczyn były jej najbliższe w programie. Nie miała problemu z odpowiedzią, wymieniając kilka bliskich koleżanek, ale zastrzegła, że może się mylić, ponieważ nie oglądała jeszcze całości zmontowanego materiału i nie wie wszystkiego:

Ja jeszcze nie widziałam tego, więc nie mogę tego powiedzieć w stu procentach. Możliwe, że to osoby coś mówiły za moimi plecami, a ja jeszcze nie oglądałam, więc nie wiem, ale miałam bardzo dobre relacje z Wiką, z Kingą, która jako pierwsza, niestety, odpadła, z Jagodą... - zaczęła wymienianie

Wspomniała jeszcze o dziewczynie, co do szczerości intencji której nie miała przekonania i choć trzymały się razem, Alicja nie miała pewności, czy robi to z sympatii, czy może chce być bliżej "wroga". O kim mowa? I jak uczestniczka podsumowała konflikt z Olą? Dowiecie się tego, oglądając nasze wideo.

