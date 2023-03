"Love Island 7": Agata chce wrócić do Huberta? Po rozmowie z nim zalała się łzami

W minionym odcinku "Love Island 7" byliśmy świadkami dość przejmującej sceny. Agata odbyła rozmowę z Hubertem, po której zalała się łzami. Wygląda na to, że chciała mu przekazać, że tak naprawdę coś do niego czuje, jednak ostatecznie nie odważyła mu się tego powiedzieć. Fani programu, choć początkowo krytykowali Agatę za jej pocałunek z Adamem, teraz stają po jej stronie i mają nadzieję, że uda jej się odzyskać zaufanie Huberta. Sprawdźcie szczegóły.

"Love Island 7": Agata i Hubert wrócą do siebie?

W siódmej edycji "Love Island" naprawdę sporo się dzieje, a każdy nowy odcinek programu zaskakuje coraz bardziej. Ostatnio widzowie mogli zobaczyć rozmowę Agaty i Huberta, byłej pary "Wyspy miłości". Wszystko wskazuje na to, że Agata po swoich "podbojach" z Adamem i Mateuszem zrozumiała, że tak naprawdę to Hubert jest tym mężczyzną, z którym chce kontynuować relację. Ostatnio dziewczyna chciała nawet wyznać, co do niego czuje, jednak ostatecznie nie odważyła się, przez co jej rozmowa z Hubertem nie zakończyła się happy endem.

- Zależało mi na Hubercie, jednak wszystkie znaki na to wskazują, żeby odpuścić sobie, nie? - mówiła ze łzami w oczach Agata.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno fani "Love Island" krytykowali Agatę za jej pocałunek z Adamem. Teraz jednak stają po jej stronie i mocno trzymają kciuki za to, aby jej relacja z Hubertem odżyła .

- Ciągnie ich do siebie, ale Hubertowi ciężko przez honor jeszcze raz w to wejść - Szczerze? Widać, że Agacie zależy i Hubertowi też. Gdzieś w głębi serca Hubert chciałby z nią jeszcze raz spróbować, ale boi się ponownego zawodu, już trzeciego. Hubert fajny chłopak i ciągnie go do Agaty, gdyby miał wylane w tą relację, to nawet by z nią nie rozmawiał na ten temat - Hubert chciałby po prostu usłyszeć - tak, żałuję, chcę to naprawić:) Mam nadzieję, że Agata zdobędzie się na odwagę, te zawirowanie myślę, że umocni ich uczucia - Pierwszy raz wierze Agacie... - piszą szczerze fani.

A Wy, co sądzicie o całej sytuacji? Myślicie, że Agata w końcu odważy się powiedzieć, co czuje do Huberta, a on da jej drugą szansę? Przypomnijmy, że teraz może być to nieco utrudnione, bo panie właśnie wyruszyły do "Casa Nowa". Czy poznają tam nowych chłopaków, a może czeka je coś zupełnie nowego? O tym przekonamy się już w najbliższym odcinku "Love Island 7"!