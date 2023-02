"Love Island 6": Wero dzieli się szczęśliwą nowiną. Sypią się gratulacje

Wero z "Love Island" zabrała głos w sprawie Kuby! Była uczestniczka randkowego show Polsatu podczas relacji na InstaStories zdradziła, że poznała już informacje, jakie krążyły w sieci na temat jej partnera . Czy wciąż jest z Kubą i jak komentuje sensacyjne doniesienia dotyczące uczestnika szóstej edycji "Love Island"? Sprawdźcie, co powiedziała! Wero z "Love Island" komentuje doniesienia o Kubie Wero i Kuba wzięli udział w szóstej edycji "Love Island" i stworzyli pierwszą oficjalną parę w programie. Uczestnicy show Polsatu nie ukrywali, że są sobą zauroczeni i planowali wspólną przyszłość. Niestety, po powrocie dziewczyn z Casa Amor nad ich związkiem pojawiły się czarne chmury. Wero dowiedziała się bowiem, jak jej partner bawił się z nowymi uczestniczkami podczas jej nieobecności w willi. Kiedy już wydawało się, że para doszła do porozumienia Kuba z "Love Island" powiedział Wero, że wcale nie chorował na raka, o czym mówił na początku programu. Zachowanie Kuby zszokowało fanów programu. Głos zabrała również przyjaciółka Wero, która pisała o kłamstwach Kuby z "Love Island" - kobieta twierdziła, że uczestnik show kłamie m.in. w sprawie swojej pracy. Teraz z pewnością wszyscy fani "Love Island" zastanawiają się, czy Wero poznała już prawdę i czy rozmawiała z przyjaciółką. Wero zareagowała na pytania internautów! Dagmara pokazała ci dowody na Kuby kłamstwa i oszustwa? O tym, co mówiła na swoim story?- pytali fani. - Tak, wszystko poczytałam, wszystkiego się dowiedziałam. Nie dowiedziałam się niczego, czego wcześniej już nie wiedziałam. Po wyjściu z willi Kuba wszystko mi powiedział i wiele z tych rzeczy jest kłamstwem i to są informacje wyssane z palca- powiedziała Wero. Zobacz także: "Love Island 6": Sasha i Angelina o zmianie...