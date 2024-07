Wero i Kuba z "Love Island" 6 opublikowali wspólną relację i oficjalnie odnieśli się do plotek na temat ich rozstania i potwierdzili, że to już koniec ich związku. Uczestniczka dodała też, że nie mieszkają już razem, a co ciekawe była w doskonałym nastroju. Czyżby para rozstała się w przyjacielskiej atmosferze? Kuba wydał też krótkie oświadczenie!

Reklama

Wero i Kuba z "Love Island" 6 rozstali się!

Od finału 6. edycji "Love Island" minęło kilka tygodni, a widzowie nadal obserwują uczestników randkowego show i sprawdzają, czy po programie udało im się stworzyć trwałe relację. Fani programu mieli dość duże wątpliwości w przypadku Wero i Kuby, którzy już na "Wyspie miłości" budzili ogromne kontrowersje. Początkowo wydawało się, że mimo wszystko uda im się stworzyć związek, a nawet zamieszkali razem, ale ostatecznie ta relacja nie przetrwała próby czasu i Wero oraz Kuba wspólnie ogłosili rozstanie:

Chcielibyśmy ogłosić, że się rozstaliśmy. - powiedział Kuba, a Wero dodała: Jak mogliście już zauważyć, domyślić się nie mieszkamy razem od tygodnia.

Instagram / jakubgrabarek

Zobacz także: "Love Island 6": Karolina Gilon komentuje kłamstwa Kuby o raku: "Nie można z takich rzeczy żartować"

Kuba poinformował też, że obecnie to jedynie oficjalne oświadczenie pary, ale nie wyklucza, że w przyszłości razem z Weroniką zdecydują się powiedzieć coś więcej na temat rozstania i jego powodów:

Uszanujcie to, że powiedzieliśmy tylko o tym, że się rozstajemy. To powinno Wam wystarczyć. Miłość nie minęła, nie znikła z dnia na dzień. Może kiedyś usiądziemy z Wero i powiemy troszkę więcej (MOŻE) - napisał wprost Kuba w krótkim oświadczeniu.

Instagram / jakubgrabarek

Zaskoczyła Was wiadomość o rozstaniu Wero i Kuby?

Zobacz także

Przypominamy, że ostatnio również Josie i Kuba z "Love Island 5" zakończyli swój związek, o czym poinformowali za pośrednictwem Instagrama.

Mat. prasowe

Instagram/jakubgrabarek