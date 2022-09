Arsen i Angela nie doszli do finału "Love Island", ale to nie stanęło im na przeszkodzie, żeby budować udany związek. Właśnie pochwalili się wspaniałą informacją. Arsen postanowił zrobić to samo, co Mateusz dla Caroline.

Arsen i Angela w "Love Island" odnaleźli prawdziwą miłość. Ich związek zaczynał się w niesprzyjających okolicznościach "Casa Amor" zaś widzowie niekoniecznie darzyli ich sympatią. To właśnie decyzją widzów Angela i Arsen odpadli tuż przed samym finałem. Mimo takiego początku, para po przyjeździe do Polski utwierdziła się w przekonaniu, że chce być razem i ogłosiła oficjalnie związek. Choć oboje nie ukrywają swojego uczucia, chwalą się nim bardzo rzadko i z pewnością są najbardziej skrytą parą z "Love Island". Na swoich profilach na Instagramie pokazują się razem tylko w wyjątkowych momentach . I taki właśnie miał miejsce! Arsen postanowił zrobić Angeli prawdziwą niespodziankę. Dostała od niego luksusowy prezent. Arsen kopiuje Mateusza z "Love Island"? Podarował podobny prezent Angeli Z trzeciej edycji "Love Island" przetrwały tylko trzy pary: Caroline i Mateusz, Waleria i Piotrek i właśnie Arsen i Angela. Ostatnio Mateusz pochwalił się niezwykłą niespodzianką dla swojej ukochanej, z okazji urodzin kupił Caroline wycieczkę do Tunezji. Arsen także postanowił podarować podobny prezent swojej partnerce i na dodatek także z okazji jej urodzin. Dostałam piekny prezent... pojedziemy do Rzymu 😍 Kto z Was był, co warto zobaczyć? - pyta zachwycona Angela. Arsen kupił dla Angeli wycieczkę do Rzymu, miasta zakochanych! Nie zabrakło także bukietu czerwonych róż, a para zrobiła sobie romantyczne zdjęcie uwieczniające ten wyjątkowy moment. Fani są zachwyceni tą relacją. Niektórzy twierdzą, że od zawsze w nią wierzyli, niektórzy przyznają, że są zaskoczeni tym, że para jednak przetrwała: Kibicuje wam od początku Jesteście cudownie dopasowani. 😍 🔥❤️ cudowna para w cudownym miejscu👏 super Arsen Piękna...