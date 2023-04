"Love Island 6": Angelina podzieliła się szczęśliwą nowiną: "Marzenia stały się rzeczywistością" 

Najnowsza, 6. edycja "Love Island" dobiega końca, a emocje po niedawnych aferach powoli opadają. To właśnie teraz widzowie z uwagą przyglądają się uczestnikom, którzy mają szansę znaleźć się w finałowej trójce i w komentarzach do wygranej typowana jest jedna z par. Początkowo ten uczestnik nie budził sympatii, ale teraz wszystko się zmieniło! O kogo chodzi? Fani "Love Island" 6 już wytypowali parę, która powinna wygrać! Internauci nie ukrywają, że ostatnie afery i kontrowersje związane z kłamstwami kolejnych uczestników 6. edycji "Love Island" sprawiły, że niektóre pary dużo straciły w oczach widzów. Mowa oczywiście o Kubie i Weronice, którzy na "Wyspie miłości" jednego dnia nie chcą się widzieć, a drugiego wyznają sobie miłość. W przypadku pozostałych par fani również mają wątpliwości, czy ich deklaracje są prawdziwe i dość mocno sugerują, że przez cały czas grają, aby dotrzeć do finału. Co ciekawe takich zarzutów nie ma w kierunku Angeliny i Sashy. To właśnie imiona tej dwójki najczęściej pojawiają się w komentarzach, jako para która powinna zwyciężyć 6. sezon "Love Island". - Sasha Angela muszą to wygrać reszta to banda kłamców oszustów i graczy - Sasza i Angelina wygrajcie to ❤️🔥 - On jest tam najlepszy, zawszę się pośmieje dzięki niemu😂 thx Sasza - Też go polubiłam w trakcie tego programu, chociaż na początku się na to nie zapowiadało - Sasha przesympatyczny. Pogodny jego słowa nikogo nie ranią. Zawsze czekam na jego wypowiedzi i śmieję się z pogody ducha. Wyświetl ten post na Instagramie ...