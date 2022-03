"Love Island 5" widzowie zrozpaczeni po odpadnięciu Julii: "To Anka powinna odpaść"!

"Love Island 5" z pewnością jest zupełnie inne niż wszystkie dotychczasowe edycje. Program jest niezwykle dynamiczny. Na wyspie miłości nie ma czasu, by czekać na znalezienie uczucia, co chwilę przychodzi ktoś nowy, a więc ktoś musi odpaść... Ostatnie tygodnie pokazały, że jedną z najbardziej charakternych osób, będących w centrum uwagi jest Ania. Uczestniczka była punktem zapalnym pierwszej "aferki" na wyspie miłości. Kamila, która dziś komentuje te wydarzenia z Polski, nie kryje swojej dezaprobaty. "Love Island 5" Kamila krytykuje dziewczyny za to, że napadły na Julkę! To był spisek? Kamila w programie nie mogła znaleźć miłości. Gdy stworzyła parę z Włodkiem, była już pewna, że ma z kim budować relację. Niestety, Oliwia i Julka zorganizowały aranżowaną randkę Włodka z Anią i w ten sposób przekreśliły ewentualną parę Włodka z Kamilą. Kamila zresztą zdążyła już przyznać fanom, że "smutno, że dziewczyny zrobiły taką intrygę" . Odkąd uczestniczka wróciła do Polski, internauci zadają jej wciąż pytania o pobyt na wyspie, o prawdziwe relacje między uczestnikami, kto udaje, a kto nie? Kto ma szansę, a kto nie? I najważniejsze, co Kamila myśli o komentowanej szeroko przez widzów "aferce" między dziewczynami. - Czy dziewczyny słuszne naskoczyły na Julkę? - zapytała jednak z fanek podczas "live" Kamili na Instagramie. - No nie, to znaczy nie wiem, czy słusznie… Nie no niesłusznie, no gdzie, bez sensu, takie niepotrzebne. No ale tam lubią się dziać takie niepotrzebne akcje - komentowała, nieco wymijająco Kamila. Dopiero później zdecydowała się przyznać, co naprawdę o tym myśli. Zobacz także: "Love Island 5": Internauci miażdżą Oliwię! W sieci pojawiły się ostre komentarze Fani postanowili jeszcze odnieść...